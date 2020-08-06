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ТАСС

Финал конкурса Армейских игр "Суворовский натиск" перенесли из Китая в Амурскую область

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Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Он состоится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 августа. /ТАСС/. Финал международного конкурса "Суворовский натиск", проведение которого ранее планировалось в Китае, пройдет на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского, расположенном в пригороде Благовещенска. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"Глава региона [Василий Орлов] провел заседание штаба по подготовке к проведению в Амурской области международных соревнований "Суворовский натиск". Участники обсудили подготовку к мероприятию, отдельно остановили внимание на моментах, которыми Приамурье намерено удивить гостей", - говорится в сообщении.

Армейские международные игры в этом году из-за пандемии коронавируса пройдут на территории пяти государств вместо 11 изначально планировавших принять соревнования. От проведения игр отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

"Суворовский натиск" откроется 23 августа. Зрелищные соревнования будут доступны для всех желающих. Специально для гостей, у которых нет личного автомобиля, предусмотрят маршрутные автобусы до полигона. Из мероприятий запланировано открытие первой части копии первого поселения казаков в Амурской области "Албазинский острог". В случае получения разрешения от Роспотребнадзора пройдет церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" нескольких сотен школьников.

"Суворовский натиск" - один из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр. В них примут участие не менее 10 команд от разных стран мира. В основу российской команды вошли экипажи Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Участникам предстоит состязаться в прохождении маршрута с препятствиями и стрельбой по различным целям.

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Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
06.08.2020 10:21
О, тут теперь наши будут первыми ))
0
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