Участвовать в АРМИ- 2020 пригласили 90 государств, в том числе из НАТО

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу провел заседание организационного комитета по подготовке Армейских международных игр-2020. Они пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Министр рассказал, что ожидается приезд на эти представительные состязания 250 команд общей численностью 6 тысяч человек. "Приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", - уточнил Шойгу. - В настоящее время к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих".

Министр напомнил, что за пять лет в Армейских международных играх приняло участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. По его мнению, эти соревнования стали эффективным инструментом для выстраивания открытых, доверительных отношений между оборонными ведомствами разных стран.

Из года в год военное ведомство России делает все, чтобы повысить престижность и зрелищность таких состязаний. Одновременно растут сложность трасс и судейские требования. В нынешнем году, кроме того, решено объединить некоторые испытания. А еще в конкурсы введут новые элементы.

Министр отметил, что для проведения соревнований на высоком уровне придется выполнить большую и скрупулезную работу, к которой в том числе привлекут федеральные органы исполнительной власти и общественные организации. "Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике", - сказал глава Минобороны.

Он сообщил, что в нынешнем году в программу Армейских международных игр включили 31 конкурс. Некоторые из них, как это уже практиковалось ранее, пройдут на территории других стран, в частности, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане. "Впервые один из конкурсов - "Полевая кухня" - будет принимать Шри-Ланка", - подчеркнул Шойгу.

Замминистра обороны Павел Попов добавил, что в ряд состязаний, а именно в конкурсы "Отличники войсковой разведки", "Морской десант", "Десантный взвод" и "Полярная звезда" включат элементы рукопашного боя.

Перемены ждут и один из самых любимых зрителями конкурс "Танковый биатлон". Там увеличится количество огневых задач, а точность стрельбы будет превалировать над скоростью танков. Кроме того, участникам биатлона предстоит поражать больше мишеней.

В конкурс летчиков "Авиадартс" в номинации истребительная авиация появится новый элемент - маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары. Решено также объединить конкурсы "Мастера автобронетанковой техники" и "Рембат". А в соревнованиях по военному ралли увеличат протяженность трассы.

Юрий Гаврилов