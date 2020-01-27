Войти
Российская газета

Участвовать в АРМИ- 2020 пригласили 90 государств, в том числе из НАТО

130
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу провел заседание организационного комитета по подготовке Армейских международных игр-2020. Они пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Министр рассказал, что ожидается приезд на эти представительные состязания 250 команд общей численностью 6 тысяч человек. "Приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", - уточнил Шойгу. - В настоящее время к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих".

Министр напомнил, что за пять лет в Армейских международных играх приняло участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. По его мнению, эти соревнования стали эффективным инструментом для выстраивания открытых, доверительных отношений между оборонными ведомствами разных стран.

Из года в год военное ведомство России делает все, чтобы повысить престижность и зрелищность таких состязаний. Одновременно растут сложность трасс и судейские требования. В нынешнем году, кроме того, решено объединить некоторые испытания. А еще в конкурсы введут новые элементы.

Министр отметил, что для проведения соревнований на высоком уровне придется выполнить большую и скрупулезную работу, к которой в том числе привлекут федеральные органы исполнительной власти и общественные организации. "Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике", - сказал глава Минобороны.

Он сообщил, что в нынешнем году в программу Армейских международных игр включили 31 конкурс. Некоторые из них, как это уже практиковалось ранее, пройдут на территории других стран, в частности, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России и Узбекистане. "Впервые один из конкурсов - "Полевая кухня" - будет принимать Шри-Ланка", - подчеркнул Шойгу.

Замминистра обороны Павел Попов добавил, что в ряд состязаний, а именно в конкурсы "Отличники войсковой разведки", "Морской десант", "Десантный взвод" и "Полярная звезда" включат элементы рукопашного боя.

Перемены ждут и один из самых любимых зрителями конкурс "Танковый биатлон". Там увеличится количество огневых задач, а точность стрельбы будет превалировать над скоростью танков. Кроме того, участникам биатлона предстоит поражать больше мишеней.

В конкурс летчиков "Авиадартс" в номинации истребительная авиация появится новый элемент - маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары. Решено также объединить конкурсы "Мастера автобронетанковой техники" и "Рембат". А в соревнованиях по военному ралли увеличат протяженность трассы.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
NATO
Авиадартс
АРМИ-20XX
Медицина
Танковый биатлон
Похожие новости
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
05.08.2019
Шойгу: На Армейских играх были бы рады видеть участников из стран НАТО
05.08.2019
Армейские международные игры начинаются на территории 10 государств
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов