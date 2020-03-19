Участники Армейских международных игр-2020 обсудили порядок их проведения на 2-ой планирующей конференции

ЦАМТО, 18 марта. В Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" под руководством начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева состоялась 2-я планирующая конференция с участием представителей стран-соорганизаторов АрМИ-2020 и военно-дипломатического корпуса.

Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции, на которой в удаленном доступе присутствовали представители военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана, на территории которых будут проводиться конкурсы АрМИ-2020.

На конференции военным атташе иностранных государств была доведена информация о местах проведения практических этапов конкурсов в ходе АрМИ-2020, условиях приема иностранных команд, порядке материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядке пересечения границы эшелонами с военной и специальной техникой. Организаторами конкурсов были озвучены предложения по внесению ряда новшеств в порядок проведения конкурсов "Танковый биатлон", "Открытая вода", "Военное ралли", "Мастера автобронетанковой техники", "Десантный взвод" и ряда других конкурсов.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание Совета международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2020, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работе и составе Главной судейской комиссии, распределении конкурсов между странами, организации информационного обеспечения.

Армейские международные игры 2020 года пройдут в период с 23 августа по 5 сентября. В ходе Игр планируется провести 31 международный конкурс.

На сегодняшний день конкурсы АрМИ-2020 готовы провести 11 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Монголия, Узбекистан и Шри-Ланка.

На территории КНР планируется провести 5 конкурсов: "Суворовский натиск", "Морской десант", "Мастер-оружейник", "Чистое небо", "Авиадартс". На территории Казахстана пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Уверенный прием", "Соколиная охота". В Армении пройдет конкурс "Воин содружества". Беларусь примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Иран изъявил желание провести конкурс "Глубина". Азербайджан проведет конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря". Подразделения разведки примет Индия на конкурсе "Отличники войсковой разведки". Монголия и Узбекистан второй год подряд проведут конкурсы "Конный марафон" и "Военно-медицинская эстафета", соответственно. Впервые конкурс "Полевая кухня" планируется провести в Шри-Ланке. Остальные 14 конкурсов будут проведены на территории Российской Федерации.

В настоящее время Организационным комитетом уже получено подтверждение об участии в Армейских международных играх-2020 от 28 стран, которые готовы выставить 196 команд, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.