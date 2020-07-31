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ЦАМТО

Китай направит военных в Россию для участия в АрМИ-2020

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 30 июля. Китай направит в Россию военных для участия в армейских международных играх АрМИ-2020. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

"По согласованию с Центральным военным советом Сухопутные войска и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая направят в Россию персонал для участия в Международных армейских играх АрМИ-2020, которые пройдут с 29 августа по 5 сентября", – заявил на брифинге Жэнь Гоцян.

Он подчеркнул, что этот шаг направлен на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

Как напоминает "РИА Новости", ранее начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка отказались проводить на своей территории этапы армейских международных игр в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Он добавил, что в 2020 году в рамках АрМИ планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств. В итоге шесть конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане, еще 24 – в России.

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом "Армия-2020" и завершатся 5 сентября. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в этом году к играм были приглашены 90 государств, включая входящие в НАТО. Ожидается, что приедут 250 команд, всего порядка 5 тыс. человек, отмечает агентство.

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