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Интерфакс-АВН

Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике

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Первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 на автономную плавучую платформу ASDS, 8 апреля 2016 года. SpaceX
Первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 на автономную плавучую платформу ASDS, 8 апреля 2016 года. SpaceX.

Вашингтон. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей во вторник по московскому времени с военным спутником связи Южной Кореи ANASIS-II (KMilSatCom 1), совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Посадка на автоматической плавучей платформе Just Read the Instructions, находившейся в Атлантике, была осуществлена через 8 минут 31 секунду после старта ракеты примерно в 630 км от космодрома.

Как сообщала ранее компания SpaceX, запуск космического аппарата ANASIS-II был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса SLC-40 на космодроме ВВС на мысе Канаверал во Флориде в 17:30 по времени Восточного побережья США в понедельник (в 00:30 мск 21 июля).

Спутник ANASIS-II должен выйти на орбиту через 32 минуты после старта ракеты-носителя.

Запуск планировалось провести еще 14 июля, однако он откладывался для дополнительной проверки техники и из-за непогоды.

Секретный спутник Anasis-2, разработанный компанией Airbus Defense and Space во Франции, позволит Вооруженным силам Южной Кореи заменить используемые ими зарубежные и гражданские спутники связи. Он обеспечит южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне.

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Страны
США
Франция
Южная Корея
Компании
Airbus
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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