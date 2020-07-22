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ТАСС

Южнокорейские военные получили первый в истории собственный спутник связи

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Военный спутник Республики Корея Anasis-II
Военный спутник Республики Корея Anasis-II.
Источник изображения: my.ua

Anasis-II предназначается для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи

СЕУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Военный спутник Республики Корея Anasis-II, выведенный в понедельник на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, успешно вышел на связь с центром управления полетами во Франции. Об этом сообщило во вторник южнокорейское Агентство оборонных закупок (DAPA).

По его данным, в течение последующих двух недель спутник планируется вывести на геостационарную орбиту на высоте 36 тыс. км. Управление им передадут южнокорейской стороне в октябре этого года после окончательной настройки всех систем аппарата.

"С успешным запуском Anasis-II Южная Корея получила свой первый военный спутник связи, который заменит аппарат Anasis-I, использовавшийся и для военных, и для гражданских целей", - отмечает DAPA в сообщении для СМИ.

Строительство и вывод на орбиту спутника является частью сделки по закупке Южной Кореей у США 40 истребителей F-35A. Anasis-II создан на платформе космического аппарата Airbus Eurostar E3000 и предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи.

Запуск спутника изначально был запланирован на 14 июля, однако операцию отложили из-за необходимости провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9.

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Страны
США
Франция
Южная Корея
Продукция
F-35A
Компании
Airbus
DAPA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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