Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение первый робототехнический комплекс "Уран-6"

ЦАМТО, 10 июля. Военные специалисты инженерных войск Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение первый робототехнический комплекс "Уран-6".

Модернизированный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" пройдет апробацию на базе инженерно-саперного полка в Воронежской области.

Робототехнический комплекс будут использовать в ходе мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения для проделывания проходов в учебных противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

Робот производится 766 "УПТК". Предприятие, помимо "Уран-6", выпускает роботов-пожарных "Уран-14" и ударных роботов "Уран-9", сообщает пресс-служба Западного военного округа.