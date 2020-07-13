Войти
ЦАМТО

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение первый робототехнический комплекс "Уран-6"

97
0
0
Мобильный робототехнический комплекс "Уран-6"
Мобильный робототехнический комплекс "Уран-6".
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 10 июля. Военные специалисты инженерных войск Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение первый робототехнический комплекс "Уран-6".

Модернизированный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" пройдет апробацию на базе инженерно-саперного полка в Воронежской области.

Робототехнический комплекс будут использовать в ходе мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения для проделывания проходов в учебных противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

Робот производится 766 "УПТК". Предприятие, помимо "Уран-6", выпускает роботов-пожарных "Уран-14" и ударных роботов "Уран-9", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Уран-6
Уран-9
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Робот
РТК
Похожие новости
13.02.2020
"Где тяжелый танк не проползет". Почему Польша непроходима для крупной бронетехники НАТО
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
14.09.2018
Участники маневров "Восток-2018" разгромили условного противника
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
07.05.2018
Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 13.07 00:32
  • 156
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года