Поставки «Урана»: армия получит больше роботов-саперов и пожарных

Минобороны оценило успешное применение безэкипажных комплексов в ходе СВО

Минобороны приняло решение увеличить поставки в войска боевых роботов семейства «Уран», сообщил «Известиям» источник в военном ведомстве. Речь идет о комплексах «Уран-6» для разминирования и «Уран-14» для тушения пожаров. Решение о поставках роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9», имеющих мощное вооружение, пока не принято. Комплексы «Уран» удачно показали себя в ходе специальной военной операции. Эксперты отмечают, что их применение поможет сохранить человеческие жизни как при разминировании, так и при тушении пожаров.

С боевым опытом

В Министерстве обороны принято решение об увеличении парка робототехнических комплексов (РТК) «Уран», рассказал «Известиям» источник в военном ведомстве. Идет техническая проработка вопроса, в том числе определяется необходимое количество РТК. Ожидается, что новинками будут оснащаться вновь формируемые воинские части.

По словам собеседников издания, речь идет о машинах серии «Уран-6» — это роботы-саперы, предназначенные для уничтожения минных полей. Также планируется увеличить количество комплексов «Уран-14», созданных для тушения пожаров и уничтожения завалов в зонах максимальной опасности, в том числе под артиллерийским обстрелом. В то же время источник пояснил, что пока не принято решение по закупкам боевых роботов «Уран-9». Они оснащены автоматическими пушками, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами. Задача «девяток» — ведение разведки, а также борьба с бронетехникой противника и огневая поддержка пехотных подразделений.

Боевой робот «Уран-9» на выставке «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Сегодня в составе каждой общевойсковой или танковой армии есть инженерно-саперный полк, а в каждом военном округе — инженерная бригада. Они должны направляться на самые важные участки фронта. Во всех этих полках и бригадах в последние годы создаются подразделения, оснащенные наземными беспилотными аппаратами.

В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов (они появятся вместо Западного военного округа), а также общевойсковая армия и армейский корпус. Где именно будут созданы новые формирования, не уточнялось.

Роботы семейства «Уран» уже имеют богатый боевой путь Так, саперный «Уран-6» использовался для очистки местности после боев в Нагорном Карабахе, а также в Сирии, а «Уран-14» регулярно используется там, где возникают пожары. К примеру, в 2019 году роботы-пожарные участвовали в ликвидации последствий взрыва на арсенале в Ачинске.

Для разминирования

«Уран-6» впервые показали публике на параде Победы 9 мая 2018 года. Он выглядит как уменьшенная копия гусеничного тягача или бульдозера. Аппарат может проводить разминирование как в городской застройке, так и в горной и лесистой местности.

На машину можно установить катковый, бойковый или фрезерный трал, бульдозерный отвал или механический схват. На твердой поверхности, к примеру на асфальтированной дороге, применяется катковый трал. Для мягкого грунта более эффективен бойковый — на валу раскручиваются бойки, чтобы была возможность взрыхлять почву на несколько десятков сантиметров. Если он нащупает взрывное устройство, то либо заставит его сработать, либо приведет в негодность до того, как оно успеет сдетонировать. В случае взрыва волна и осколки пойдут по фронтальному и боковым направлениям машины.

Робототехнический комплекс «Уран-6» во время генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 2018 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Управляет аппаратом оператор, который находится сзади на расстоянии не менее 50 м. При сильном обстреле он может работать из укрытия с дистанции до километра. Четыре установленные на «Уране» камеры обеспечивают круговой обзор.

— Роботы-саперы в основном используются для разминирования занятых территорий, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Поэтому сейчас расширение их применения вполне разумно. Они будут полезны, поскольку обеспечивают сплошное разминирование без участия людей. Робот используется там, где человек может пропустить или не заметить. Он ведет сплошное разминирование без перерывов и без ошибок.

Сапер за управлением робота-сапера «Уран-6» Международного противоминного центра ВС России во время работ по очистке города от взрывоопасных предметов в Лисичанске Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Испытания робота-сапера проходили в 2014 году в Сунженском районе Чечни. За месяц он проверил более 80 тыс. кв. м и уничтожил около полусотни опасных предметов. Было экспериментально подтверждено, что за день он способен выполнить работу подразделения из 20 саперов.

В 2016 году роботов отправили в Сирию для разминирования исторической части Пальмиры. Задействовались они также и в районе Алеппо. По данным Минобороны, отряд Международного противоминного центра ВС РФ за два года работы ликвидировал более 100 тыс. взрывоопасных предметов, проверил почти 1,5 тыс. км дорог, 17 тыс. зданий и сооружений.

Для борьбы с огнем

14-тонный «Уран-14» разработан для борьбы с огнем в зонах высоких температур и других тяжелых условиях, опасных для человека. Он может тушить пожар на расстоянии не менее 35 м пенной струей и не менее 50 м — водяной. На нем установлен водяной пожарный насос производительностью 2 тыс. л в минуту. Робот оснащен поворотным схватом, который способен переносить груз массой до 2 тонн. Оператор может управлять техникой с дистанции в сотни метров, оставаясь в безопасной зоне. На комплексе установлены цистерны с водой и пенообразователем емкостью 2 тыс. и 600 л соответственно.

Робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» во время демонстрации противоминной техники и экипировки иностранным специалистам по разминированию в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ в Московской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Герасимов

Во время боевых действий задача роботов-пожарных — обеспечивать максимально быстрое продвижение войск. В число тактических приемов, которые могут применить обороняющиеся, входит и постановка огненной завесы. На многих крупных российских учениях при отражении атак условного противника взрывают горючие материалы на направлении главного удара. В такой ситуации наступающим остается либо ждать, пока огонь стихнет, либо искать пути обхода. С новой техникой решить задачу станет проще.

— При пожаре очень важна безопасность. Например, часто пожарные гибнут, когда происходит обрушение здания от огня, — отметил Виктор Мураховский. — И в такой ситуации — когда есть угроза обрушения — роботы очень важны, они могут работать в горящем здании и сохранить человеческие жизни.

Боевое применение

Саперные «Ураны» уже активно применяются в специальной военной операции на Украине. В мае этого года корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как работают эти машины в зоне боевых действий.

— Передающая станция дистанционного управления имеет при себе основные, резервные каналы управления на случай потери связи машины на минном поле. Включается резервный канал, машина выводится на безопасное для обслуживания расстояние. Есть монитор для слежения работы и нательный пульт дистанционного управления, — рассказал оператор-сапер с позывным Тихий.

Устройство, которое располагается на шее, весит 7 кг, а вторая часть прибора, которую нужно носить за собой, тяжелее в два раза, добавил военнослужащий.

Боевой комплект «Уран» заезжает на поле с помощью пульта управления и вспахивает землю, уничтожая все опасные предметы. Иногда мины расположены рядом друг с другом, поэтому сразу за первым взрывом может последовать другой. Оператор-сапер находится в отдалении, поэтому управляемая дистанционно машина выполняет свою работу бесперебойно.

Роман Крецул

Алексей Рамм