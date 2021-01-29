Война людей-роботов

Инженерные войска стали одними из самых высокотехнологичных в российских Вооруженных силах

Российским Инженерным войскам исполнилось 320 лет. В настоящее время это один из самых высокотехнологичных родов войск. Но еще лет десять назад у общевойсковых командиров была популярна присказка «Саперы не должны быть умными – их должно быть много».

Сейчас ситуация радикально изменилась. Так, на вооружение инженерно-саперных полков, бригад и рот поступают боевые роботы, минные системы с интеллектуальным наведением и распознанием целей, а личный состав некоторых подразделений получил пассивные экзоскелеты. Также в настоящее время поменялись боевые задачи, которые стоят перед инженерными частями и подразделениями, а их организационно-штатная структура претерпела изменения.

В последние годы военные инженеры участвовали не только в учениях. С самого начала операции в Сирии российские военные проводили разминирование населенных пунктов и объектов культурного наследия. Также инженерно-саперные подразделения сыграли важную роль в разгроме отрядов запрещенного в России Исламского государства. Осенью 2017 года во время наступления правительственных войск на востоке страны российскими военными был оперативно развернут понтонный мост через реку Евфрат. Сначала он обеспечил переправу правительственных войск, а позже сыграл важную роль в гуманитарных миссиях.

Российские специалисты по разминированию активно работают в разных регионах России и мира. Так, в Лаосе уже несколько лет продолжается миссия по очистке страны от неразорвавшихся боеприпасов и мин.

А до этого в Чечне была завешена работа по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, оставшихся со времен боев в 1990-е – 2000-е годы.

Поэтому интересно разобраться, как сейчас организованы российские инженерно-саперные части и подразделения, какие задачи они решают и что стоит на их вооружении.

Век сапера

В настоящее время в каждом мотострелковом или танковом полку есть инженерно-саперная рота, а в каждой общевойсковой бригаде и дивизии есть инженерно-саперный батальон.

Также в общевойсковых армиях формируются инженерно-саперные полки. К примеру, как сообщило военное ведомство в конце прошлого года, такая воинская часть была сформирована в составе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

По словам начальника инженерной службы Центрального военного округа генерал-майора Дмитрия Коруца, «появление в данном регионе нового формирования позволило не только обеспечить дублирование переправ через стратегические мосты на пяти крупных водных преградах – реках Тобол, Енисей, Обь, Иртыш и Ангара, но и нарастить боевые возможности инженерных войск ЦВО на 18%, а боевые возможности общевойскового объединения – на 46%».

Также специализированные инженерные части есть в составе Военно-морского флота. Речь идет об отдельных морских инженерных полках. В настоящее время в этих частях также идет реформа. До недавнего времени задачей этих полков было развертывание плавучих причалов, а также создание инфраструктуры морского базирования на необорудованном морском побережье.

Но с 2019 года ситуация изменилась. Теперь эти воинские части используются для поддержки общевойсковых частей береговых войск Военно-морского флота. Как сообщило Минобороны, в морском инженерном полку Северного флота появились подразделения штурма и разграждения. А в нынешнем году стало известно, что морской инженерный полк Черноморского флота получит роботов-саперов «Уран-6». Их будут использовать как для разминирования прибрежной зоны и мелководья, так и в интересах бригад и полков 32-го армейского корпуса, дислоцированного в Крыму.

Также с 2014 года в каждом военном округе формируется отдельная инженерная бригада. Ее части и подразделения будут использоваться для качественного усиления инженерно-саперных и общевойсковых частей на важных направлениях.

Рост и прорыв

Увеличение количества инженерно-саперных подразделений началось еще в ходе реформы «нового облика», стартовавшей в 2009 году. Тогда в каждом мотострелковом батальоне был сформирован инженерно-саперный взвод. А в мотострелковых и танковых бригадах инженерно-саперные роты были переформированы в батальоны. Причем в состав последних вошли подразделения, оснащенные техникой для наведения понтонных переправ.

Правда, позже нововведения были признаны не совсем успешными. В частности, не оправдали себя батальонные саперные взводы.

Планировалось, что их будут использовать для установки минных заграждений, а также проделывания проходов в минных полях противника. Также батальонные саперы должны были с помощью взрывчатки подрывать укрепления и проделывать проходы в занятые противником сооружения. Никакого специального снаряжения кроме кошек, щупов, миноискателей, зарядов взрывчатки в саперных взводах не было. Передвигался же личный состав на обычном грузовике «Камаз». По сути, получился обычный мотострелковый взвод.

Также не оправдали себя и бригадные понтонные подразделения. Для совершения марша они оказались слишком громоздкие. В то же время их специального имущества не хватало для строительства полноценной переправы. Поэтому оказать существенную помощь мотострелковым, танковым и артиллерийским подразделениям в переправе через водную преграду они не могли.

В 2012–2013 годах батальонные инженерно-саперные взводы были сокращены. Также была пересмотрена организационно-штатная структура бригадных батальонов. На несколько лет российское военное ведомство взяло паузу в реформе Инженерных войск.

1 декабря 2014 года в составе Вооруженных сил была сформирована новая уникальная воинская часть – 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада резерва главного командования. Дислоцировалась она в Муроме. Как сообщил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, в состав бригады вошли подразделения, укомплектованные робототехническими комплексами разминирования и пожаротушения, а также штурмовые подразделения.

Также в 2014 году в составе 58-й армии был сформирован инженерно-саперный полк. Основой новой воинской части стала 11-й гвардейская инженерно-саперная бригада Южного военного округа. Согласно заявлению российского военного ведомства, главными задачами сформированного полка являются разминирование и обустройство переправ.

В следующем году опять в Муроме была сформирована еще одна воинская часть – 28-я понтонно-мостовая бригада. Как заявило Минобороны, она предназначена для выполнения задач по оборудованию переправ повышенной грузоподъемности на крупных водных преградах и внезапно возникающих задач в мирное время, связанных с переправой техники и материальных средств.

На базе двух муромских бригад и инженерно-саперного полка 58-й армии Минобороны провело несколько экспериментальных учений. Их целью стала оценка новой организационно-штатной структуры, а также современных образцов вооружения и военной техники, в том числе и роботизированных систем и комплексов.

В целом к 2018 году работы были завершены. Как заявил в том году в своем интервью замначальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и научной работе полковник Руслан Алахвердиев (в настоящее время генерал-майор), «сейчас проходит полное перевооружение инженерных войск, нам предстоит завершить его в предельно короткие сроки. Это очень сложная и масштабная задача. Очень широкая номенклатура видов вооружений, техники и специальных средств, более 700 единиц».

Роботы и экзоскелеты

Как в настоящее время организованы инженерные части и подразделения? В состав окружной инженерной бригады входит несколько батальонов, в том числе инженерно-саперный, штурма и разграждения, а также понтонно-переправочный и заграждения.

С 2016 года в окружных инженерных бригадах формируются отдельные роты робототехнических комплексов (РК) и систем. На вооружение последних поступают РК «Уран-6» и «Уран-14». В перспективе ожидается, что парк рот пополнится и боевыми «Уран-9».

Бригадные инженерно-саперные батальоны, несмотря на классическое название, были сформированы по итогам экспериментальных работ в 2014–2016 годах. Опыт современных войн и военных конфликтов вывел на первое место борьбу с различными минно-взрывными устройствами, и не только с классическими противопехотными и противотанковыми минами. Речь идет о многочисленных самодельных взрывных устройствах, которые активно применяются в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Задача личного состава инженерно-саперных батальонов – поиск и обезвреживание мин, неразорвавшихся боеприпасов и СВУ. Бойцы оснащены специальными защитными костюмами, различными миноискателями, а также передвигаются на бронеавтомобилях, в частности «Рысь», «Тайфун-К» и т.д. В настоящее время в некоторые батальоны уже поступают новейшие бронированные машины разминирования БМР-3МА.

Также в составе батальонов есть специальные подразделения, задача которых – физическая защита специалистов по обезвреживанию. По сути, это обычные мотострелки, которые передвигаются на бронетранспортерах БТР-82.

Хорошим примером боевой работы военнослужащих бригадных инженерно-саперных батальонов служит их участие в сирийских Алеппо и Пальмире. Помимо военнослужащих российского Международного противоминного центра к выполнению этих сложных задач привлекались саперы из окружных бригад, а также 1-й инженерно-саперной бригады резерва главного командования.

Батальоны штурма и разграждения – также вновь сформированные подразделения. Первый такой батальон вошел в состав 1-й инженерно-саперной бригады. Бойцы этой воинской части получили широкую медийную известность, часто их даже называют «инженерным спецназом». Они оснащены бронекостюмами и защитными шлемами с высоким уровнем защиты. Минобороны неоднократно публиковало видео и фото учений штурмового батальона, в ходе которых военнослужащие-штурмовики зачищали дома и постройки.

На самом деле задачи батальона штурма и разграждения гораздо шире. Они должны ликвидировать инженерные заграждения, укрепления и огневые точки. Поэтому в батальоне есть рота, оснащенная машинами разграждения (в том числе и новейшими ИМР-3М, созданными на базе танка Т-90), а также системами дистанционного разминирования УР-77.

А вот у батальонов заграждения задача противоположная – создание минных полей. На вооружении этих подразделений пока стоят достаточно старые гусеничные минные заградители ГМЗ. Но уже в ближайшее время начнутся поставки современных универсальных заградителей УМЗ.

Последние выполнены на базе бронеавтомобилей, а благодаря наличию навигационной системы и бортового компьютера машина без участия расчета может самостоятельно выставлять смешанные минные поля практически любой конфигурации. Достаточно подъехать к заданной точке и задействовать систему – дальше УМЗ все выполнит сам.

Также в составе батальонов заграждения есть роты специального минирования. Эти подразделения предназначены для скрытного установления минных систем – управляемых минных полей. Речь идет о таких изделиях, как «Охота», а также ее современных аналогах. Спецминеры действуют скрытно, в том числе и в ближнем тылу противника. Перемещается личный состав на бронеавтомобилях «Тигр». Ожидается, что в скором времени спецминеры получат пассивные экзоскелеты.

Также к вновь сформированным подразделениям в составе бригад относятся и понтонные батальоны. На их вооружении парки ПП-2005, плавающие транспортеры ПТС-4, а также специальные машины, оснащенные рулонами гибкой металической полосы. Последние разворачивают подъезды и выезды к понтонным переправам.

В ближайшее время ожидается поставка инженерных разведывательных катеров ИРК. Они передвигаются на воздушной подушке. Их оборудование позволяет проводить разведку речного, морского и прибрежного дна – выявлять структуру, находить минные и инженерные заграждения. Могут ИРК работать и на суше.

Роты роботизированных комплексов и систем предназначены для комплексного усиления батальонов и рот бригад. В частности, «Уран-6» придаются инженерно-саперному батальону, а также личному составу подразделений разграждения. В ближайшее время в состав рот роботов могут поступить и боевые РК «Уран-9». Предполагается, что они будут оказывать помощь штурмовикам во время зачистки и штурма укреплений. Также «девятки» могут поддержать огнем военнослужащих инженерно-саперных батальонов во время работ по разминированию.

Примечательно, что именно для операторов «Уранов» Минобороны заказало пассивные экзоскелеты. Эти изделия не имеют сервоприводов и электрических двигателей. В основе их конструкции специальные соединения, которые распределяют массу и снижают усилия при движении. Причина закупки экзоскелетов в том, что пульт дистанционного управления и его элементы питания весят более 15 кг. «Скелеты» уже прошли проверку в Сирии.

Как уже было сказано, в составе бригады также есть батальоны, которые отвечают за очистку дорожных путей и проходов, а также за фортификационное оборудование и маскировку позиций. Такие подразделения можно назвать классическими. Они и ранее существовали в составе Инженерных войск. Правда, в настоящее время на их вооружение поступает новая техника, в том числе бронированные бульдозеры и универсальные инженерные машины.

Также в составе 1-й инженерно-саперной бригады есть уникальный батальон специальных работ. Его задача – ликвидация последствий техногенных аварий, а также работы в местах катастроф. Также личный состав разворачивает систему добычи воды и электрификации в опасных зонах. Не совсем понятно, будут ли развернуты подобные подразделения и в составе армейских инженерных бригад.

Только меньше и другой

Инженерно-саперные полки (ИСП) общевойсковых армий – это фактически уменьшенные бригады. В частности, вместо инженерно-саперного батальона, батальонов заграждения и штурма в составе армейских ИСП один смешанный батальон. В его составе одна инженерно-саперная рота разминирования, рота штурма и разграждения, а также рота, оснащенная машинами – минными заградителями.

Также в составе полков есть понтонные батальоны. Их организационно-штатная структура во многом идентична аналогичным подразделениям, входящим в армейские инженерные бригады. Помимо понтонеров в составе ИСП есть и батальон, отвечающий за фортификационные работы и работы по расчистке местности.

С прошлого года отдельные роты роботизированных комплексов и систем начали формироваться также в составе ИСП. Как ранее сообщило российское военное ведомство, «Уран-6» и «Уран-14» уже поступили на вооружение инженерных полков Южного и Западного военных округов, также роботы в скором времени поступят на вооружение Черноморского флота.

Пока нет информации, как будут организованы морские инженерные полки. Но можно предположить, что в их состав войдут смешанные инженерно-саперные батальоны с инженерно-саперными ротами и ротами «штурмовиков», а также роботизированные роты.

Летом прошлого года Минобороны заявило, что в рамках учений инженерных войск, которые прошли на юге России, были апробированы новые тактические решения. Речь идет о создании новых подвижных отрядов, задача которых – обеспечить продвижение войск. В их состав войдут подразделения по расчистке местности, разминированию, штурмовики, а самое главное – роботы, в том числе и «Уран-14».

Задача такой сводной группы – за максимально короткий срок уничтожить все препятствия на пути общевойсковых подразделений частей. Помимо ликвидации минных заграждений и завалов важная задача – локализация, а по возможности и тушение пожаров. Для этих задач на учениях использовались роботы «Уран-14».

За семь лет Инженерные войска пережили реформу, которая фактически изменила их облик и задачи. Работы по совершенствованию инженерных частей, подразделений и их парка вооружения продолжаются. Уже в ближайшее время мы увидим уникальные новинки.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.