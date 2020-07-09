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ЦАМТО

ВМС США заключили с Huntington Ingalls Industries контракт на поставку УДК LHA-9 класса "Америка"

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Десантно-транспортный корабль America (LHA-6).
Десантно-транспортный корабль America (LHA-6).
Источник изображения: youtube.com

ЦАМТО, 8 июля. Минобороны США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с Huntington Ingalls Industries контракта на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для строительства второго УДК проекта LHA (R) Flight 1 – LHA-9.

Стоимость соглашения составляет 145,598 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Милуоки (шт.Висконсин, 42%), Балтиморе (шт.Мэриленд, 24%), Паскагуле (шт.Миссисипи, 17%), Крэнберри-Тауншип (шт.Пенсильвания, 10%), Фэрфилде (шт.Огайо, 6%), Уорминстере (шт.Пенсильвания, 1%). Ожидается, что работы будут завершены к февралю 2024 года.

Соглашение предусматривает закупку оборудования с длительными сроками изготовления для постройки УДК LHA-9, который является четвертым судном проекта LHA(R) и вторым кораблем LHA(R) Flight 1.

Как сообщал ЦАМТО, решение о разработке и строительстве перспективных УДК LHA (Replacement) было принято в 2002 году. Целью программы является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1). Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. LHA-7 "Триполи" был передан ВМС США 28 февраля 2020 года и, как ожидается, войдет в боевой состав к концу этого года. Первые два УДК класса "Америка" получили обозначение Flight 0. Начиная с LHA-8 суда будут отличаться наличием затапливаемой док-камеры.

Контракт на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии LHA(R) Flight 1 командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с Huntington Ingalls Industries в июне 2017 года. Стоимость соглашения составила 3,013 млрд. долл. Закладка киля этого корабля состоялась 14 марта 2019 года. Поставка судна ВМС США запланирована на 2024 год.

В апреле 2020 года ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries первый контракт стоимостью 187,469 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления и связанные инженерные и проектные работы для постройки второго универсального десантного корабля проекта LHA (R) Flight 1 – LHA-9.

Huntington Ingalls Industries является единственным предприятием, которое строит десантные корабли большого водоизмещения для ВМС США. Компания поставила ВМС США первый десантный вертолетоносец-док LPH-10 "Триполи" класса "Иво Дзима" в 1966 году. С этого момента были построены пять УДК класса "Тарава" (LHA-1), восемь УДК класса "Уосп" (LHD-1), головной УДК класса "Америка" (LHA-6).

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Страны
США
Компании
HII
Проекты
2020-й год
USS America
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