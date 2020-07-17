Универсальный десантный корабль LHA 7 Tripoli введен в состав американского флота

15 июля 2020 года на американском судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding корпорации Huntington Ingalls Industries в Паскагула (Миссисипи) состоялась скромная церемония ввода в состав ВМС США по завершении испытаний универсального десантного корабля LHA 7 Tripoli - второго корабля типа America. "Пониженный" уровень церемонии официально был объяснен пандемией коронавируса, но, очевидно, он был связан прежде всего с морально-политическим эффектом от продолжающегося разрушительного пожара на универсальном десантном корабле (УДК) LHD 6 Bonhomme Richard в Сан-Диего.

Новый американский универсальный десантный корабль LHA 7 Tripoli (типа America) на заводских ходовых испытаниях в Мексиканском заливе, 15.07.2019 (с) Derek Fountain / Huntington Ingalls Industries / ВМС США

Следует отметить, что УДК LHA 7 Tripoli войдет в состав той же 3-й экспедиционной ударной группы (Expeditionary Strike Group 3) ВМС США, в состав которой ранее входил и Bonhomme Richard, и будет также базироваться на Сан-Диего.

Корпорация Huntington Ingalls Industries получила контракт ВМС США стоимостью 2,38 млрд долл. на строительство УДК LHA 7 Tripoli 31 мая 2012 года. Фактическое строительство корабля на верфи Ingalls Shipbuilding было начато в 2012 году, официальная закладка Tripoli была произведена 20 июня 2014 года, а спуск на воду - 1 мая 2017 года. Заводские ходовые испытания корабля были начаты в июне 2019 года.

Ранее то же предприятие Ingalls Shipbuilding построило головной УДК этого нового проекта LHA(R) - LHA 6 America, законтрактованный в 2007 году. America был спущен на воду 4 июня 2012 года и передан флоту 11 октября 2014 года (на два с половиной года позже контрактного срока).

30 июня 2016 года Huntington Ingalls Industries получила контракт ВМС США на строительство третьего корабля серии LHA 8 Bougainville, который станет первым кораблем серии Flight 1 и должен быть передан флоту в 2024 финансовом году. 30 апреля 2020 года Huntington Ingalls Industries получила контракт ВМС США на строительство четвертого корабля серии LHA 9, который станет вторым кораблем серии Flight 1.

Всего планами ВМС США предварительно предполагалось строительство 11 УДК типа LHA 6. Особенностью первых двух кораблей этого типа (серии Flight 0 - корабли LHA 6 и LHA 7) является отсутствие доковой камеры, имевшейся на двух предшествующих типах американских УДК (Tarawa и Wasp). На следующих кораблях типа America серии Flight 1 (начиная с LHA 8 Bougainville) доковая камера будет восстановлена. Корабли серии серии Flight 1 будут на 2,5 м длиннее и получат также обновленное радиоэлектронное вооружение.

Корабли LHA 6 America и LHA 7 Tripoli имеют полное водоизмещение 45,7 тысяч тонн и длину 257 м.

Церемония ввода в состав ВМС США нового американского универсального десантного корабля LHA 7 Tripoli (типа America), Паскагула, 15.07.2020 (с) ВМС США

Конструктивные различия универсальных десантных кораблей типа America серий Flight 0 (первые два корабля LHA 6 America и LHA 7 Tripoli) и Flight 1 (начиная с LHA 8 Bougainville) (с) ВМС США