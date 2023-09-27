На верфи Ingalls Shipbuilding заложен киль УДК LHA-9 "Фаллуджа" класса "Америка"

ЦАМТО, 26 сентября. Компания Ingalls Shipbuilding, являющаяся подразделением Huntington Ingalls Industries (HII), объявила о состоявшейся 20 сентября церемонии закладки киля УДК LHA-9 "Фаллуджа" серии LHA(R) Flight 1.

LHA-9 "Фаллуджа" – четвертый универсальный десантный корабль класса "Америка", который будет построен на предприятии Ingalls Shipbuilding, и второй корабль серии с затапливаемой док-камерой.

Резка стали для постройки LHA-9 "Фаллуджа" началась на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (шт.Миссисипи) 20 декабря 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, решение о разработке и строительстве перспективных УДК LHA (Replacement) было принято в 2002 году. Целью программы является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1).

Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. LHA-7 "Триполи" был передан ВМС США 28 февраля 2020 года и вошел в боевой состав в июле 2020 года. Первые два УДК класса "Америка" получили обозначение Flight 0. Начиная с LHA-8 УДК будут отличаться наличием затапливаемой док-камеры. На борту также будет размещен госпиталь с операционными.

УДК класса "Америка" – многофункциональный корабль, который может применяться в условиях высокой плотности угроз в составе экспедиционной ударной группы или амфибийно-десантной группы. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, оснащенной вертолетами, ПЛА MV-22 "Оспри" и самолетами F-35B "Лайтнинг-2".

Контракт на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии LHA(R) Flight 1 командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с Huntington Ingalls Industries в июне 2017 года. Стоимость соглашения составила 3,013 млрд. долл. Закладка киля этого корабля состоялась 14 марта 2019 года. Поставка LHA-8 ВМС США запланирована на 2024 год.

В апреле 2020 года ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries первый контракт стоимостью 187,469 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления и связанные инженерные и проектные работы для строительства второго универсального десантного корабля серии LHA (R) Flight 1 – LHA-9. В октябре 2022 года с компанией был заключен контракт на сумму 2,414 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку этого УДК.