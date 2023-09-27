Войти
ЦАМТО

На верфи Ingalls Shipbuilding заложен киль УДК LHA-9 "Фаллуджа" класса "Америка"

389
0
0
Десантно-штурмовой вертолетоносец LHA 6 «America»
Десантно-штурмовой вертолетоносец LHA 6 «America».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 26 сентября. Компания Ingalls Shipbuilding, являющаяся подразделением Huntington Ingalls Industries (HII), объявила о состоявшейся 20 сентября церемонии закладки киля УДК LHA-9 "Фаллуджа" серии LHA(R) Flight 1.

LHA-9 "Фаллуджа" – четвертый универсальный десантный корабль класса "Америка", который будет построен на предприятии Ingalls Shipbuilding, и второй корабль серии с затапливаемой док-камерой.

Резка стали для постройки LHA-9 "Фаллуджа" началась на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (шт.Миссисипи) 20 декабря 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, решение о разработке и строительстве перспективных УДК LHA (Replacement) было принято в 2002 году. Целью программы является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1).

Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. LHA-7 "Триполи" был передан ВМС США 28 февраля 2020 года и вошел в боевой состав в июле 2020 года. Первые два УДК класса "Америка" получили обозначение Flight 0. Начиная с LHA-8 УДК будут отличаться наличием затапливаемой док-камеры. На борту также будет размещен госпиталь с операционными.

УДК класса "Америка" – многофункциональный корабль, который может применяться в условиях высокой плотности угроз в составе экспедиционной ударной группы или амфибийно-десантной группы. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, оснащенной вертолетами, ПЛА MV-22 "Оспри" и самолетами F-35B "Лайтнинг-2".

Контракт на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии LHA(R) Flight 1 командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с Huntington Ingalls Industries в июне 2017 года. Стоимость соглашения составила 3,013 млрд. долл. Закладка киля этого корабля состоялась 14 марта 2019 года. Поставка LHA-8 ВМС США запланирована на 2024 год.

В апреле 2020 года ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries первый контракт стоимостью 187,469 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления и связанные инженерные и проектные работы для строительства второго универсального десантного корабля серии LHA (R) Flight 1 – LHA-9. В октябре 2022 года с компанией был заключен контракт на сумму 2,414 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку этого УДК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
MV-22 Osprey
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
USS America
Похожие новости
17.02.2020
Трамп хочет финансировать стену на границе с Мексикой за счет сокращения закупок вооружений
21.03.2019
На верфи Huntington Ingalls Industries заложен киль УДК LHA-8 "Бугенвиль" класса "Америка"
19.09.2017
На верфи Ingalls Shipbuilding состоялась церемония крещения УДК LHA-7 "Триполи"
19.06.2017
Начнется строительство третьего ДАКД класса "Америка"
22.10.2012
В ожидании крещения универсального десантного корабля «Америка»
04.06.2012
Ingalls Shipbuilding выдан контракт стоимостью 2,8 млрд долларов на строительство LHA7
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов