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Huntington Ingalls Industries приступает к строительству УДК LHA-9 класса "Америка"

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Десантный корабль USS America (LHA-6)
Десантный корабль USS America (LHA-6).
Источник изображения: © Фото : US Navy

ЦАМТО, 15 мая. МО США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с Huntington Ingalls Industries контракта на проведение проектных работ, а также закупку оборудования с длительными сроками изготовления и для строительства второго УДК проекта LHA (R) Flight 1 – LHA-9.

Стоимость соглашения составляет 187,47 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Паскагуле (шт.Миссисипи, 33%), Белойте (шт.Висконсин, 23%), Брансуике (шт.Джорджия, 21%), Кинг оф Проссии (шт.Пенсильвания, 11%), Йорке (шт.Пенсильвания, 10%) и Брамптоне (пров. Онтарио, Канада, 1%). Работы по контракту должны быть завершены к февралю 2024 года.

Соглашение предусматривает закупку оборудования с длительными сроками изготовления для строительства УДК LHA-9, который является четвертым судном проекта LHA(R) и вторым кораблем LHA(R) Flight 1.

Как сообщал ЦАМТО, решение о разработке и строительстве перспективных УДК LHA (Replacement) было принято в 2002 году. Целью программы является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1). Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. LHA-7 "Триполи" был передан ВМС США 28 февраля 2020 года и, как ожидается, войдет в боевой состав к концу года. Первые два УДК класса "Америка" получили обозначение Flight 0. Начиная с LHA-8, УДК будут отличаться наличием затапливаемой док-камеры.

Контракт на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии LHA(R) Flight 1 командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с Huntington Ingalls Industries в июне 2017 года. Стоимость соглашения составила 3,013 млрд. долл. Закладка киля этого корабля состоялась 14 марта 2019 года. Поставка судна ВМС США запланирована на 2024 год.

"Бугенвиль" сохранит возможность поддержки действий авиации, которой обладает УДК "Америка", но получит дополнительную возможность высадки десанта с применением двух размещаемых в док-камере скоростных десантных катеров на воздушной подушке (LCAC) или одного многоцелевого десантного катера (LCU). У первых кораблей серии доковая камера отсутствует. Среди других усовершенствований "Бугенвиль" – летная палуба большей площади, адаптированная для самолетов F-35 и ковертопланов V-22 "Оспри". Площадь палубы увеличена за счет уменьшения размеров надстройки и дополнительного спонсона. "Бугенвиль" также будет оборудован РЛС "Энтерпрайз" компании Raytheon вместо AN/SPS-48G, установленной на "Америка" и "Триполи".

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-35
MV-22 Osprey
Компании
HII
Raytheon
Проекты
2020-й год
USS America
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