Десантные корабли ВМС США меняют свою роль.

Десантные силы глобального развертывания продолжают оставаться важным элементом стратегии национальной обороны с точки зрения Корпуса морской пехоты США. С восточного и западного побережья силы КМП США в составе экспедиционного отряда морской пехоты (Marine Expeditionary Unit, MEU) доставляются к местам своего оперативного развертывания. Переброску осуществляют десантные корабли в составе амфмбийно-десантной группы (Amphibious Ready Group, ARG, далее АДГ). Главная задача АДГ – реагировать на кризисы, сотрудничать с союзниками, оказывать гуманитарную помощь или просто демонстрировать мощь США, как сверхдержавы.

Десантные корабли АДГ ВМС США

Десантные корабли КМП США

Центральным компонентом АДГ является десантный корабль (LHD или LHA), который сопровождает десантная платформа-док (LPD = Landing Platform/Dock) и десантный корабль-док (LSD = Landing Ship / Dock). Десантные вертолетоносцы-доки (Landing Helicopter Docks, LHD) или новые десантно-штурмовые вертолетоносцы (Landing-Helicopter-Assault, LHA) – это не что иное, как небольшие авианесущие корабли с длиной корпуса от 250 до 260 м и водоизмещением от 41 300 до 44 450 тонн. Эти характеристики в значительной степени соответствует французскому «Шарлю де Голлю».

Боевой воздушный компонент АДГ

Соответственно, авиационный боевой элемент (Aviation Combat Element, ACE) экспедиционного отряда морской пехоты обычно состоит из 25-30 аппаратов, способных выполнять различные задачи при проведении десантных операций, непосредственной авиационной поддержке высаженных сухопутных сил, разведке и в целом поражении объектов противника в непосредственной близости от места проведения операции.

Смешанная эскадрилья Сводная эскадрилья численностью около 420 чел. формируется для выполнения соответствующих задач. Помимо летных элементов она также включает управление, группы логистики и технического обслуживания. В настоящее время, как правило, её центральным компонентом является эскадрилья средних конвертопланов в составе 12 Bell Boeing MV-22B/C Osprey https://invoen.ru/vvt/konvertoplan-v-22-osprey/. Задача эскадрильи – быстрая транспортировка войск и грузов, оперативный радиус действия до 600 км, без дозаправки. Ospreys может нести 24 морских пехотинца с полным снаряжением или 4535 кг груза на внешней подвеске.

Конвертопланы MV-22B/C Osprey

Четыре вертолета Sikorsky CH-53E Super Stallion способны нести в три раза большую нагрузку (16 330 кг), но вместо скорости 445 км/ч они развивают только 220 км/ч и имеют дальность полета всего 415 км. Формально эти вертолеты провозят всего 24 морских пехотинца со снаряжением, но в грузовой кабине могут разместиться до 55 чел., что важно при проведении операций по оказанию помощи.

Вертолет Sikorsky CH-53E Super Stallion

Для защиты транспортных вертолетов в состав ACE также включаются четыре ударных вертолета типа Bell AH-1Z или более ранние AH-1W. Однако, они могут покинуть корабль только, если расстояние до цели не превышает 230 км. Они дополняются тремя UH-1Y, которые действуют как элемент управления и могут перевозить восемь солдат.

Ударный вертолет Bell AH-1Z

В рамках ACE сегодня также доступны небольшие беспилотные разведывательные аппараты типа RQ-21A Blackjack. Эти БПЛА могут взлетать с борта корабля, перебрасываться на берег и использоваться там в мобильном варианте с автомобилей «Хамви» (Humvee). Продолжительность полета БПЛА – максимум десять часов, дальность около 50 морских миль. При необходимости, для задач общей поддержки также используются вертолеты Sikorsky MH-60S ВМС США.

БПЛА RQ-21A Blackjack

Конечно, наибольшую боевую ценность имеет боевой самолет, размещенный на борту LHD/LHA. Долгое время было всего полдюжины «Харриеров» (McDonnell Douglas AV-8B Harrier II) с радиусом действия 555 км. В настоящее время «Харриер» заменяется истребителями F-35B Lightning II от Lockheed Martin. По мнению американских специалистов, F-35 привносит в игру новое качество, благодаря своим свойствам малозаметности. LHD типа «Америка» могут нести F-35, а LHD 4 «Boxer» в настоящее время переоборудуется под эту возможность. Помимо прочего, требуется усиление и защита палубы от тепла двигателя F-35.

Самолеты AV-8B Harrier II

Больше десантных кораблей типа LHA

Доступность F-35 для КМП США и тот факт, что атомные авианосцы перегружены множеством задач, недавно возродили дискуссию о том, не следует ли менять роль десантных кораблей (LHD/LHA): от поддержки десантных операций в сторону мини-авианосцев, которые могут продемонстрировать американскую мощь.

Осенью 2019 г. ВМС США разместили на десантном корабле «Америка» 13 истребителей F-35B. Госсекретарь ВМС Спенсер позже сказал, что корабль мог бы вместить до 20 самолетов. Весной 2020 г. LHA 6 "America" ​​был направлен в Южно-Китайское море для поддержки авианосца "Теодор Рузвельт" (CVN 71), но из-за пандемии коронавируса и заражения команды на два месяца вышел из строя.

Взлет F-35 с борта десантного корабля

Новый порт приписки LHA 6 «America» Сасебо, Япония. Туда корабль прибыл из Сан-Диего в декабре 2019 года. Именно оттуда «Америка» совершила свой первый переход в июле 2017 года. В ходе этого тура десантный корабль LHA 6 и корабли сопровождения «Сан-Диего» (LPD 22) и «Перл-Харбор» (LSD 52) прошли через Тихий и Индийский океаны и подошли к Персидскому заливу и Африканскому Рогу. 15-й экспедиционный отряд КМП США практиковался с вооруженными силами Сингапура, Малайзии, Индии и ОАЭ, а также с ВС Францией у побережья Джибути.

В настоящее время ВМС США осуществляют увеличение флота новых десантных кораблей типа «Америка». В июле 2020 г. введен в эксплуатацию LHA 7 «Tripoli», в Паскагуле (Pascagoula, шт. Миссисипи) продолжается строительство LHA 8 "Bougainville".

Десантно-штурмовой вертолетоносец LHA 6 «America»

Тактико-технические характеристики десантных кораблей КМП США

верфь: Huntington Ingalls Industries, Паскагула, Миссисипи

экипаж: 66 офицеров, 1004 матр. (994 на LHD 8)

численность подразделения КМП: 1687 чел.

силовая установка: две паровые турбины, два вала, 70 000 л.с. LHD 8 имеет две газовые турбины LM2500 + мощностью 70000 л.с. плюс два вспомогательных двигателя.

водоизмещение: 41 300 тонн (LHD 1–4), 41 005 тонн (LHD 5–7), 42 440 тонн (LHD 8).

длина х ширина х осадка: 253,2 х 31,8 х 8,5 м

максимальная скорость: 22 узла (40 км/ч)

вооружение: 2 х RAM, 2 х Sea Sparrow, 3 х пушки Phalanx (только две у LHD 5), 4 х Mk 38 MG (25 мм - у LHD 5).

воздушный компонент: обычно 12 x MV-22 Osprey, 4 x CH-53E Sea Stallion, 6 x AV-8B или F-35B, 3 x UH-1Y, 4 x AH-1W / Z

десантные средства: 3 х катера на воздушной подушке (LCAC) или 2 х катера (LCU)

По материалам ресурса flugrevue.de