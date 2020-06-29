В американской администрации заявили, что Трампу не докладывали о якобы причастности Москвы к атакам на военных США в Афганистане

Вашингтон. 28 июня ИНТЕРФАКС - В американской администрации не проводили брифингов для президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса о якобы причастности Москвы к атакам на военных США в Афганистане, завили в Белом доме.

Представитель Белого дома Кейли Макинени отмечает, что в данном случае комментирует "не вопрос о наличии предполагаемых разведданных, а то, что The New York Times ошибочно сообщала, что президент Трамп якобы был проинформирован по этой теме".

Представитель Белого дома пояснила, что Вашингтон ежедневно получает тысячи донесений от разведки, и все они внимательно изучаются. Также она подчеркнула, что администрация США обычно не дает комментариев по темам, связанным с содержанием таких донесений.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что публикация The New York Times согласно которой РФ платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России) за нападения на американских военных в Афганистане, является фейком, ставящим под угрозу жизни людей.

"Опубликованные The New York Times ничем не подкрепленные и анонимные обвинения, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане уже спровоцировали прямую угрозу жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на английском в твиттере посольства РФ в США.

В российской дипмиссии призвали газету "прекратить производить фейковые новости, из-за которых жизнь людей оказывается в опасности".

В свою очередь в МИД РФ также называли упомянутые сообщения "информфейком" и "незатейливым вбросом".

"Если говорить о фактах , причём общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить", -заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ предположили, что, "может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?" "Их чувства понятны - не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов", - заявили в МИД РФ.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждения за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров по мирному урегулированию афганского конфликта.

В статье подчеркивается, что в 2019 году в Афганистане в ходе боев погибли 20 военнослужащих США, однако неясно, кто из них действительно мог быть убит за вознаграждение. "Данные разведки, по крайней мере, частично, получены на допросах захваченных в плен афганских боевиков и преступников" - отмечается в материале.

Авторы статьи утверждают, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

Собеседники The New York Times пояснили, что для администрации США были подготовлены разные варианты действий, "начиная с дипломатического протеста Москве и требований прекратить такую практику, и заканчивая серией возможных санкций".

Газета приводит комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что в Кремле не получали обвинений в подобных действиях. "Если кто-то сделает это, то мы ответим", - сказал он.

В статье говорится, что США передали полученные разведкой данные Великобритании, потому что ее военнослужащие в Афганистане, видимо, тоже подвергались нападениям в обмен на денежные вознаграждения.