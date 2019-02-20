Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин

Политически нестабильная ситуация в мире играет на руку Владимиру Путину. Дональд Трамп подорвал авторитет США, европейское сотрудничество грозит разрушиться изнутри, если лидеры Европы не договорятся. Все потенциальные противники России ослаблены, причем они сами довели себя до такого состояния, пишет «Свенска дагбладет». России грех не воспользоваться этим даром небес.

От роста недоверия между президентом США Трампом и важнейшими европейскими лидерами выигрывает лишь один человек: российский президент Путин. Каждый конфликт - на руку России. Особенно если ЕС и НАТО начнут всерьез конкурировать в сфере ответственности за безопасность Европы.

В выходные в Мюнхене прошла конференция по безопасности, масштабное мероприятие, в котором участвуют 35 лидеров государств и правительств, а также 80 министров иностранных дел и министров обороны, включая вице-президента США Майка Пенса (Mike Pence) и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лидер НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) и руководитель ЕС Федерика Могерини (Federica Mogherini) прибыли прямо со встречи министров обороны в Брюсселе, так же как и министр обороны США Патрик Шенахан (Patrick Shanahan). Немецкую делегацию возглавила федеральный канцлер Ангела Меркель. Китай прислал представителей политбюро.

В дискуссиях поднимался вопрос свернутого ядерного договора о РСМД, ограничивающего производство и использование ракет средней дальности в Европе. США и Россия вышли из этого договора. В худшем случае нам грозит новая волна гонки вооружений, в том числе и неподалеку от шведских границ. Сейчас кажется, что договор окончательно умер, и в таком случае уровень безопасности в Европе стремится обратно к временам холодной войны.

Одна из тем в официальной программе конференции по безопасности - "новая эра в глобальной борьбе за власть" между США под непредсказуемым управлением Дональда Трампа, агрессивной и экономически нестабильной Россией с ее великодержавными мечтами и сильным наступающим Китаем. Другая тема - трансатлантическая связь, в рамках которой в основе европейской безопасности вот уже 70 десятилетий после войны лежит американо-европейское сотрудничество в сфере обороны и политики безопасности.

Предпосылкой стало установление доверительных отношений и взаимного уважения между странами по обе стороны Атлантики. Но с Дональдом Трампом в Белом доме развитие пошло в другом направлении.

Трамп последовательно действует под девизом "Америка прежде всего". Он глазом не моргнув вышел из нескольких международных соглашений, в том числе Парижского климатического договора и ядерного договора с Ираном. За годы, проведенные в Белом доме, президент к тому же начал торговую войну на трех континентах. Своей постоянной критикой НАТО он сеет сомнения насчет будущего этого оборонного альянса.

Американский президент также объявил об одностороннем выводе войск из Сирии, совершенно не советуясь со странами-союзницами по международной коалиции в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.). Из-за этого он навлек на себя бурную критику французского президента Эммануэля Макрона и других.

В результате тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил, что собирается оставить свой пост в конце февраля, после встречи НАТО, которая как раз недавно состоялась. Но в своем прощальном письме он раскритиковал изоляционизм Трампа, так что на самом деле ему пришлось практически прекратить работу с нового года.

В Афганистане идут переговоры с талибами (организация Талибан запрещена в России - прим. ред.), которые США ведут самостоятельно, хотя и было заявлено, что ничего не произойдет без согласия НАТО. Встреча на высшем уровне во Вьетнаме с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая состоится через 10 дней и будет посвящена ядерному оружию КНДР, - это личное шоу Трампа.

Сейчас многие считают, что специфический курс президента подорвал его позиции в оборонном альянсе. Доверие к Трампу тоже постоянно падает.

Когда НАТО в начале апреля соберется, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей, в мероприятии не будут участвовать лидеры государств и правительств. Вместо этого церемонию, которая пройдет в Вашингтоне, где в 1949 году был подписан изначальный договор, опустили до уровня министров иностранных дел, а это автоматически означает, что Трампа в списке гостей не будет.

Это решение называют следствием инстинкта самосохранения и "коллективного сознания" штаба НАТО в Брюсселе. Причина в том, что НАТО любой ценой хочет избежать повторения саммита в июле 2018 года, когда все пошло не так, как ожидалось. Тогда Трамп два дня лишь грубо оскорблял свое окружение.

Немецкий канцлер Меркель услышала, что она на побегушках у Владимира Путина, ведь она покупает российский газ, который поставляется по трубопроводам "Северный поток" на дне Балтийского моря. Трамп прервал встречу и в гневе выскочил из зала заседания. Он также объявил о собственном плане по увеличению расходов на оборону без покрытия в итоговой декларации.

И этот 70-летний юбилей без участия американских президента и главнокомандующего - отступление от традиции.

В 1999 году президента, принимающего гостей на праздновании 50-летнего юбилея в Вашингтоне, звали Билл Клинтон.

В 2009 году Барак Обама совершил свою первую поездку в Европу в роли нового президента, когда альянсу исполнялось 60 лет.

В 2019 году "похудевшая" встреча лидеров государств и правительств вместо этого пройдет в Лондоне в декабре - через восемь месяцев после дня 70-летнего юбилея.

Это также значит, что следующей регулярной встречи на высшем уровне просто не будет. Согласно схеме, она должна проходить раз в два года, а значит, в следующий раз предполагалась в 2020 году. Но в таком случае лидеры стран НАТО рискуют оказаться вовлеченными в новую избирательную кампанию Трампа в США, а это никому не интересно.

Самый явный признак роста недоверия между США и Европой - то, что французский президент Макрон и немецкая канцлер Меркель уже некоторое время открыто обсуждают планы создания армии ЕС, которая будет существовать параллельно с НАТО. Подразумевается, что нет уверенности, станет ли Дональд Трамп исполнять обязательства американцев по статье 5 о коллективной обороне в случае кризиса.

"Те времена позади", - сказала об этом Меркель.

Трамп со своей стороны ставил под сомнение обоснованность существования НАТО и называл альянс устаревшим еще в избирательной кампании 2016 года. Он говорил также о том, что другие страны должны выполнить свои обязательства, прежде чем США даст им гарантии. Президент и министры продолжают требовать, чтобы расходы внутри альянса делились более равномерно. Сейчас США оплачивают 70% счетов.

Французско-немецкие планы увеличить военный потенциал ЕС за пределами НАТО - болезненный вопрос. Из-за Брексита Великобритания не заинтересована участвовать в обороне ЕС, хотя отношения Трампа с премьер-министром Терезой Мэй такие же ледяные, как и с Макроном, и с Меркель. Когда речь зашла об оборонных планах ЕС, Трамп отреагировал очень злобно. Почему - не совсем понятно.

"Это интересный вопрос. США шлет двойное послание. Европа должна взять на себя больше ответственности по обеспечению собственной безопасности, но если ее амбиции растут, американцы сразу начинают что-то подозревать. Очевидно, что собственные усилия ЕС в этой области беспокоят США и другие страны, входящие в НАТО, но не в ЕС. И то, что это французско-немецкая инициатива, в глазах американцев только усугубляет дело", - сказал один сотрудник штаба НАТО, который из-за должности может высказываться только анонимно.

Для НАТО приглашать ЕС к расширению военного сотрудничества - будто балансировать на провисающем канате.

В последний раз этот вопрос обсуждался на встрече министров обороны. На пресс-конференции генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу задали вопрос, не собирается ли НАТО зарубить на корню планы Макрона и Меркель насчет обороны ЕС. Может, НАТО чувствует себя вынужденной защищать интересы США из экономических соображений?

Столтенберг в ответ произнес пятиминутную речь. Он сказал, что никакого "противостояния" нет, и заявил, что "все будет прекрасно работать" до тех пор, пока ЕС не начнет "соревноваться" с НАТО или "дублировать" его деятельность.

"Осторожно, представление, что это заменит НАТО, неверное. ЕС никогда не сможет заменить НАТО в том, что касается коллективной обороны и защиты Европы".

Не исключено, что Россия на традиционных мероприятиях по безопасности Европы использует эти тенденции к расколу с целью продвинуть собственные позиции. Например, конфликты между ЕС и НАТО. Другой пример - по-настоящему шаткая ситуация с трансатлантическим сотрудничеством между Европой и США. В обоих случаях в выигрыше остается только Россия, тогда как ее противников ослабляют внутренние конфликты.

Политически нестабильная ситуация в Европе тоже может сыграть на руку Владимиру Путину, ее можно использовать, чтобы спровоцировать сценарий, при котором страны ЕС расползутся в разные стороны. Если лидеры ЕС не смогут договориться между собой, националистские и склонные к авторитаризму лидеры начнут сближение с Москвой. Тогда европейское сотрудничество может начать разрушаться изнутри.

Итальянское "Движение пяти звезд", часть критически настроенной к ЕС правительственной коалиции во главе с лидером и вице-премьером Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio), встало на сторону "Желтых жилетов" и полностью поддержало буйные протесты против Макрона во Франции.

Для россиян это дар небес в условиях нынешней политической борьбы за власть. Здесь Путин победил, даже не пошевелив пальцем.

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)

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