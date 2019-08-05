Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику

Истекает срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это даст российскому президенту новое пространство для попыток обзавестись властью на глобальном уровне, утверждает немецкая "Вельт". Где-то он уже активно вмешивается, а где-то может вскоре перейти к наступлению. Автор сетует на то, что Запад не прилагает достаточных усилий в борьбе с этой угрозой.

В пятницу истекает срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После этого откроется новый простор для воплощения стремления к власти российского президента на глобальном уровне. Где-то он уже активно вмешивается, а где-то может перейти и в наступление.

На сегодняшний день Россия больше не выступает на уровне "региональной державы", какой ее окрестил экс-президент США Барак Обама всего несколько лет назад. Кремль уже давно снова следует агрессивной глобальной стратегии, основной принцип которой заключается в том, чтобы ограничить влияние Запада, а точнее США. Поэтому Россия вторгается на те территории, которые оказались доступными из-за измученных глобальной политикой, все более дезориентированных и конфликтующих между собой трансатлантических демократических держав.

Кремль связывает это с попыткой установления международного порядка, противоположного ценностям и принципам либерального миропорядка, за который борется Запад. Это включает в себя тактику по соблюдению международных договоров и соглашений.

Россия неоднократно нарушала Договор о ликвидации РСМД, прежде чем американский президент Дональд Трамп инициировал его расторжение. Путинская Россия предпочитает выступать в роли гаранта исправно функционирующей государственной власти в противовес якобы сеющему хаос Западу. Проще говоря, это означает, что она стала самым активным и значимым сторонником и покровителем авторитарных режимов всех мастей по всему миру.

В Европе на данный момент от этих неоимперских и неоавторитарных российских претензий на статус великой державы больше всех пострадала Украина. Путинская Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и масштабно наращивает там вооружение. Скрытно действующие российские войска занимают территории Восточной Украины и оказывают поддержку властям пророссийских марионеточных режимов в незаконных "народных республиках" Донецка и Луганска.

Хотя Москва категорически отвергает любые разговоры о Крыме, она является участником "Нормандского формата", включающего Германию, Францию, Россию и Украину, но до сих пор не выполнила ни одного из обязательств по Минским соглашениям.

Напротив, такими действиями, как нападение на украинские военные суда в Керченском проливе в конце прошлого года, Кремль только накаляет обстановку. Претендуя на контроль над Азовским морем, Россия намерена перекрыть кислород украинским черноморским портам. Кроме того, Россия держит в плену 24 украинских моряка, хотя Международный трибунал по морскому праву потребовал их немедленного освобождения.

С тех пор, как в апреле Владимир Зеленский был избран новым президентом Украины, наметились некоторые признаки возможного ослабления напряженности между Киевом и Москвой, а также умиротворения обстановки на линии фронта в Восточной Украине. Однако это ничего не меняет в долгосрочных планах Путина дестабилизировать Украину, чтобы в конечном итоге вернуть ее под российское господство. Широко распространенную неопределенность относительно политической повестки нового украинского президента Кремль попытается использовать для достижения этой самой цели.

Совсем недавно Путин заявил, что русские и украинцы - это, по сути, "один народ". К тому же, Кремль во что бы то ни стало хочет помешать тому, чтобы интеграция Украины в ЕС и НАТО стала образцом успеха на всем постсоветском пространстве. Это, не в последнюю очередь, стало бы серьезной угрозой для сохранения власти в руках путинского правительства. Если Запад не планирует бросать Украину на произвол судьбы, то должен настроиться на длительную конфронтацию с Россией.

Прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва регулярно сообщают о провокационных случаях нарушения Россией воздушного пространства. Только с начала мая до середины июля этого года истребители НАТО в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии перехватили восемь российских военных самолетов.

Долгое время малые прибалтийские народы были объектом кибервоенных операций, а также дезинформационных мероприятий Кремля, целью которых, не в последнюю очередь, было провоцирование русских национальных меньшинств в этих странах. Между тем, наибольшие опасения у прибалтов вызывают масштабы российского вооружения, включающего оружие средней дальности. Согласно исследованию экспертов по безопасности, это является частью стратегической концепции удержания постоянного "эскалационного доминирования" над НАТО в северо-восточной Европе.

Другие страны ЕС также в течение многих лет были мишенью российских кампаний по дезинформации и влиянию на результаты выборов. На сегодняшний день с самыми серьезными последствиями этих акций столкнулась Великобритания. Кампания сторонников Брексита на британском референдуме поддерживалась мощными ресурсами российского происхождения.

Таким образом, следует ожидать дальнейших попыток политического влияния, например, во время предстоящих выборов в Австрии. Благодаря коалиции с правыми националистами и экстремистами (а также левыми популистами) Кремль располагает эффективными инструментами для вмешательства во внутреннюю европейскую политику.

В некоторых странах эти силы уже дошли до правительства. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как и Путин с отвращением относится к либеральной демократии. А в Италии министр внутренних дел Маттео Сальвини из правой националистической партии "Лига Севера" оказался мощным "рупором" антиевропейской пропаганды Кремля.

В сирийской войне военная мощь России в полном объеме сосредоточена на стороне диктатуры Асада. В настоящее время военные силы с особой жестокостью наносят удары по провинции Идлиб - последнему оплоту сирийских повстанцев. При этом явно осуществляется целенаправленная атака на гражданские учреждения, такие как больницы и школы, а также общественные места.

Так, на прошлой неделе российские истребители во время военных операций, в результате которых погиб 41 мирный житель, наносили удары по рынку в городе Маарат аль-Нуман. Сообщается, что в наступлении на провинцию Идлиб в настоящее время участвуют также и российские элитные наземные войска. Тем не менее, Запад пока абсолютно равнодушен к российским методам ведения войны в Сирии, игнорирующим международное гуманитарное право.

Судя по всему, США и Евросоюз давно смирились с тем фактом, что правительство Асада останется у власти и вернет большую часть Сирии под свой контроль. Возможно, на подсознательном уровне здесь даже имеет место циничный расчет на то, что его режим сможет обеспечить минимальную стабильность в опустошенной стране.

И хотя Россия давно стала главным участником войны на уничтожение и изгнание в Сирии, Запад неустанно надеется на то, что российская сторона окажет "смягчающее" влияние на Асада, а также на честное сотрудничество в умиротворении страны.

Обещание Путина о проведении "политического процесса" по примирению сирийских конфликтующих сторон прежде всего направлено на то, чтобы склонить Запад к финансированию восстановления страны, все еще находящейся под властью Асада. В долгосрочной перспективе Россия намерена заменить США в качестве ведущей влиятельной державы на всем Ближнем Востоке. Ни один путь отсюда не должен пройти мимо Москвы.

В Сирии Россия с Ираном - братья по оружию. И даже с учетом того, что между двумя державами порой возникают тактические разногласия, заветная надежда Запада на то, что рано или поздно союз между Москвой и Тегераном распадется, не оправдалась.

Для России Исламская республика - незаменимый партнер в стремлении вытеснить США из ближневосточного региона. Поэтому напрасны были старания Вашингтона и Израиля, призывавших Россию заставить Иран вывести войска из Сирии. Вместо этого Тегеран продолжает наращивать здесь свое влияние. Россия также твердо стоит на стороне режима мулл в спорах вокруг иранской ядерной сделки.

Но все это не означает, что Россия безоговорочно встанет на сторону Ирана в крупном региональном конфликте между Ираном и Саудовской Аравией. С лидерами в Эр-Рияде Путина связывают скорее выгодные деловые отношения, которые, не в последнюю очередь, выражаются в масштабных закупках оружия Саудовской Аравией.

Насколько исправно взаимодействие двух держав функционирует и в политической сфере, можно судить по ситуации в Ливии, где Россия поддерживает возглавляющего повстанцев генерала Хафтара в противовес признанному на международном уровне правительству в Триполи и при этом находится на одном фронте с аравийцами и их союзниками.

В Афганистане Россия, упорно выдающая себя за оплот против исламистской угрозы, в течение многих лет активизировала свои связи с радикальным исламистским Талибаном (организация, запрещенная в РФ - прим ред.). По официальной версии Кремля, эти контакты служат лишь одной цели - привести стороны к мирному урегулированию конфликта, посадив за стол переговоров талибов и правительство в Кабуле.

Однако убедительные доказательства указывают на то, что Россия поставляет оружие исламским фундаменталистам и пытается ослабить западное присутствие в Гиндукуше в сотрудничестве с Ираном и Пакистаном. По сообщениям международных СМИ, талибы также получали из России дизельное топливо. Кремль и здесь использует изнеможение Запада в целях расширения своего влияния. Когда президент США Дональд Трамп объявил о намерении как можно скорее вывести свои войска из Афганистана, это обстоятельство, скорее всего, утвердило Кремль в его стремлениях.

В высшей степени недооцененной по расширению влияния России на судьбу Европы являются российская политика на Балканах. Москва задействовала все доступные рычаги для предотвращения вступления Черногории в НАТО. Также Кремль всеми силами пытался воспрепятствовать сближению Греции и Македонии в споре об именовании страны, когда-то входившей в состав Югославии. Несмотря на то, что в обоих случаях действия Кремля не возымели эффекта, в любой момент следует ожидать попыток обструкции, направленной против интеграции в ЕС государств Западных Балкан.

Российские амбиции мировой державы, а также подрывная деятельность Кремля давно проникли на американский континент - даже в США. Несмотря на то, что расследование специального следователя Роберта Мюллера не выявило явного преступного поведения президента Трампа и его команды в "российском деле", его заключительный отчет однозначно свидетельствует о том, что Кремль вмешивался в президентские выборы 2016 года в беспрецедентном в истории США масштабе с целью добиться поражения Хиллари Клинтон и тем самым помочь Трампу занять президентский пост.

Мюллер, кроме того, настойчиво указывает на то, что российские операции, подрывающие американскую демократию, вовсе не прекратились, а разворачиваются на полную мощь. Вместе с президентскими выборами в 2020 году предстоит и выбор следующих политических установок. При этом Москве выгодно то, что действующий президент США выдает расследование российских тактик "инфильтрации" за "охоту на ведьм" вместо того, чтобы бросить все силы на борьбу с этой страшной угрозой.

В Европе также ослабевает фронт противостояния империалистическим устремлениям Путина, а также его все более откровенным попыткам усиливать свое влияние. Евросоюз, конечно, на шесть месяцев продлил введенные против России санкции. Но даже такие сторонники консерватизма в Германии, как саксонский премьер-министр Михаэль Кречмер, представитель партии ХДС, уже сейчас вслух рассуждают об отмене антироссийских санкций. Это европейская предвыборная кампания 2019 года, которая придется по вкусу Владимиру Путину.

Рихард Херцингер (Richard Herzinger)