Александр Леонов: выход США из ДРСМД может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями

ЦАМТО, 15 июня. Выход США из ДРСМД может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения. Данное соглашение выполняло роль стабилизирующего фактора и сдержанности в военной сфере.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

В этой связи, по его словам, "Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на возможные угрозы в результате выхода США из ДРСМД. Задача парирования возрастающих угроз решается комплексно, всеми видами Вооруженных Сил Российской Федерации. Основную роль, конечно, занимают ВКС".

На вопрос о роли ЗРС С-300В4, если США после выхода из ДРСМД разместят вблизи западных и восточных границ РФ новые американские баллистические и крылатые ракеты средней дальности, А.Леонов ответил, что "система С-300В4 предназначена для решения задач нестратегической ПРО прикрываемых войск в части перехвата БРСД и поражения аэродинамических целей, а также борьбы с особо важными целями (воздушными командными пунктами, самолетами типа "АВАКС" и постановщиками помех на предельных дальностях и высотах) на дальностях свыше 350 км за счет применения гиперзвуковых ЗУР".

"Несомненно, бригады С-300В4 будут привлекаться к решению этих задач в общей системе ПВО, как и комплексы семейства "Бук" – для борьбы с крылатыми ракетами", – подчеркнул А.Леонов.

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.