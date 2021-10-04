«Сбивать гиперзвуковые ракеты США можем только в теории»

Для полноценных испытаний С-400 и С-500 в России нет полигонов и мишеней

ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты (ГЗКР) Hypersonic Air-Air Weapon Concept. Новейшие российские зенитные ракетные комплексы и системы (ЗРК/ЗРС) в теории могут сбивать ГЗКР. Военный обозреватель «Газеты.Ru» разбирался, почему эту теорию не проверяют на практике.

Обратимся к тактико-техническим характеристикам ЗРК/ЗРС, состоящих на вооружении Воздушно-космических сил ВС РФ. Заявленная максимальная скорость поражаемых целей у зенитной ракетной системы С-300В4 («Антей-2500») составляет 3 км/с.

Эта система предназначена для уничтожения аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения. О том, что ЗРС С-300В4 способна эффективно бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами противника, предприятие-изготовитель не упоминает.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» обладает возможностью поражать цели со скоростями до 4,8 км/с, как заявлено разработчиком. В тактико-технических характеристиках указывается, что «Триумф» в состоянии бороться с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами, гиперзвуковыми целями, а также иными перспективными и современными средствами воздушного нападения.

Что касается перспективной ЗРС С-500 «Прометей», развертывание которой на территории страны ожидается в ближайшее время, то какие-либо детальные и достоверные тактико-технические характеристики этой системы неизвестны.

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков заявил, что «заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует».

Нюанс заключается в том, что пока ни С-400, ни С-500 стрельб по гиперзвуковым целям на полигонах и в центрах боевой подготовки не отрабатывали.

Для того, чтобы в процесс боевой подготовки зенитных ракетных войск ВКС ВС РФ включить стрельбы по гиперзвуковым крылатым ракетам надо, как минимум, решить несколько инженерно-технических и организационных проблем.

В настоящее время нет даже ракет-мишеней (РМ), которые бы соответствовали по своим характеристикам гиперзвуковым крылатым ракетам. И это, в принципе, логично. Если ГЗКР еще не приняты на вооружение армии и флота, то вполне естественно, что нет и соответствующих ракет-мишеней. Обычно подобные изделия на оснащении войск появляются позже, чем сами ракеты.

Так что о способностях имеющихся на оснащении войск ЗРС С-400 вести эффективную борьбу с ГЗКР можно судить пока только предположительно. Однако проблема ракет-мишеней в ВС РФ носит системный характер и не упирается лишь в отсутствие гиперзвуковых ракет на вооружении в настоящий момент.

В целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны А-135 на полигоне Сарышаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) «Амур-П», который, по сути, представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135.

Однако в ходе «натурных работ» (так этот процесс называют разработчики оружия) пуски атмосферных высокоскоростных противоракет ПРС-1М ближнего эшелона системы ПРО А-135 на протяжении последних десятилетий производились не по реальным ракетам-мишеням, имитирующим боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, а в так называемую «упрежденную точку».

Разработке ракет-мишеней в свое время создавал непреодолимые препятствия Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Казалось бы, с прекращением действия ДРСМД это препятствие снято: США вышли из договора в 2019 году. Однако в настоящее время существуют и другие трудности.

В частности, теперь полет ракеты-мишени с полигона Капустин Яр в направлении Сарышагана будет проходить в воздушном пространстве и над территорией независимого государства - Казахстана. И как к этому полету отнесутся в Астане (в частности, к возможным в таких случаях нештатным ситуациям), пока не совсем понятно.

Таким образом, сбивать гиперзвуковые ракеты, в том числе те, которые испытываются сейчас в США, мы можем только в теории. Когда и где мы сможем провести практические тренировочные стрельбы по гиперзвуковым целям - большой вопрос.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок