Охраняя дальневосточные небеса

Силы авиации и ПВО на Курилах

В конце прошлого года на Курилах были развернуты новейшие российские системы противовоздушной обороны С-300В4. Расчеты ЗРС заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне островов гряды.

Как отметили в Минобороны, подразделения С-300В4 отработали действия при получении сигнала о нарушении воздушных границ на Курилах. При этом командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко лично проверил готовность личного состава и техники и высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе тренировки.

От Камчатки к Курилам

В последние годы Россия планомерно укрепляет силы и средства на Дальнем Востоке. До недавнего времени в приоритете военного строительства было наращивание системы защиты Камчатки. На полуострове базируются стратегические подводные ракетоносцы и многоцелевые атомные подводные лодки. Поэтому там за несколько лет была выстроена многоуровневая оборона от морских и воздушных сил противника, а также для борьбы с возможными десантами.

Работы по укреплению сил на Курильских островах стартовали относительно недавно. Правда, Министерство обороны пошло не по пути наращивания группировки на островах. Военное ведомство старается расширить возможности обороны за счет увеличения ее возможностей и насыщения современными средствами.

К примеру, за четыре года прошло перевооружение частей и соединений 68-го армейского корпуса (он отвечает за оборону Курильской гряды) и, в частности, 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии. Она получила новые танки Т-72Б3, в ее состав вошли подразделения беспилотной авиации, также появились новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

Также группировка на Курильской гряде усиливается за счет ротации с материка частей и подразделений. Еще в 2016 году на Курилах были развернуты подразделения новейших противокорабельных комплексов «Бастион» и «Бал». Как сообщила тогда газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта», на Итурупе нес боевое дежурство дивизион БРК «Бастион», а на Кунашире – БРК «Бал».

Боевые машины принадлежали 72-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде. Планировалось, что подразделение ракетчиков проведет на островах несколько месяцев. После чего их должны были сменить по ротации новые батареи из состава этой же бригады.

А вот силы противовоздушной обороны Курильской гряды до недавнего времени не усиливались дальнобойными системами. Правда, еще в 2015 году, по сообщению российского военного ведомства, подразделения противовоздушной обороны дивизии получили новейшие на тот момент комплексы «Тор-М1-2У». Но зенитные системы типа «Бук» и С-400 на островах не появились. Хотя информация о скором их развертывании на Курилах в прессе мелькала неоднократно.

Ситуация поменялась после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В августе прошлого года представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии.

Поэтому сейчас достаточно интересно разобраться, что представляет воздушная защита Курильской гряды

Дальние ракеты

Первые сообщения о развертывании зенитных ракетных систем С-300В в Восточном военном округе появились летом 2019 года. Планировалось, что подразделения новой зенитной бригады будут прикрывать не только Дальний Восток, но и Арктический регион.

Несмотря на свой индекс, С-300В имеет мало общего с зенитными системами семейства «С-300 – С-400». Фактически «вэшка» – это отдельная ЗРС, которая, по мнению ряда экспертов, по многим параметрам превосходит «обычные» С-300 и С-400.

С-300В создавалась в 1980-е для оснащения частей и соединений противовоздушной обороны Сухопутных войск, а также для борьбы с американскими ракетами средней дальности Pershing. Чтобы совместить в новой ЗРС все тактико-технические требования заказчика, разработчики внедрили несколько оригинальных решений.

Мобильность и боевые характеристики С-300В были радикально повышены за счет оснащения пусковых установок радиолокационными станциями подсветки, а также установки всех машин систем на гусеничную базу. В состав ЗРС были введены специальные радиолокаторы секторного обзора. Они эффективно обнаруживают и сопровождают цели типа ракет средней и малой дальности. Правда, работают такие станции в узком секторе.

Но в отличие от С-300–С-400 «вэшки» не так распространены в российских Вооруженных силах. Эти системы сводятся в отдельные зенитно-ракетные бригады Сухопутных войск, которые относятся к так называемому «окружному комплекту». То есть одна такая зрбр по штату должна быть в каждом военном округе.

До 2014 года в ВС РФ было только две бригады С-300В: 202-я в Западном военном округе и 28-я в Центральном ВО. В 2015 году в составе Южного военного округа была сформирована 77-я зрбр. Именно она стала первой, которая получила на вооружение обновленную версию С-300В4.

«В-четверка» – это радикальная модернизация системы С-300В. На новинке полностью заменена вся элементная база. Но главное – в ее арсенал вошли новые зенитные ракеты. По словам начальника ПВО Сухопутных войск генерал-лейтенанта Александра Леонова, «система С-300В4 вооружена двумя видами ракет: тяжелой ракетой дальностью уничтожения воздушных целей до 400 км, обладающей гиперзвуковой скоростью (примерно 7,5 числа Маха), и легкой ракетой дальностью поражения до 150 км».

Сверхдальнобойная ракета, о которой говорил Александр Леонов, получила индекс 9М82МВ. В конце прошлого года системы С-300В4, оснащенные этими изделиями, доказали возможность поражать перспективные гиперзвуковые ракеты.

«В-четвертая» подтвердила свои уникальные возможности по сопровождению целей на больших расстояниях, а также устойчивость к радиоэлектронным помехам в реальной боевой обстановке. В 2016 году для расширения противовоздушной обороны авиабазы «Хмеймим» и пункта базирования «Тартус» ВС РФ развернули в Сирии дивизион новейшей ЗРС. Спустя год подразделение убыло в пункт постоянной дислокации.

Как заявил в своем интервью Александр Леонов, во время выполнения боевых задач расчетами С-300В4 неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. «Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво. Воздействие помех сильной интенсивности не могло помешать работе боевых расчетов. Экипажи самолетов тактической авиации довольно нервно реагировали на их устойчивое сопровождение средствами ПВО на дальностях 200–300 км», – отметил начальник ПВО Сухопутных войск.

Спрятаться в лесу

Первый дивизион С-300В4 был передан Восточному военному округу в начале 2020 года. Боевые машины поступили на вооружение вновь сформированной 38-й зенитной ракетной бригады. Дислоцируется новая воинская часть в Еврейской автономной области недалеко от Биробиджана в селе Птичник.

Пока не совсем понятно, как зенитные ракетные системы 38-й зрбр попали на Курилы. Место дислокации бригады расположено достаточно далеко от портов. Но не исключено, что на острова гряды ЗРС были доставлены самолетами. Как и в случае с береговыми ракетными комплексами, дивизионы-батареи С-300В4 скорее всего будут находиться на Курилах по ротации.

Почему в качестве «главного калибра» противовоздушной обороны островов гряды был выбран С-300В, а не более традиционные С-400? В условиях Курил на боевую эффективность новейших ЗРС серьезно влияет рельеф местности, а также малое количество населенных пунктов и дорог. В отличие от «четырехсотых» систем «В-четверки» смогут эффективно перемещаться по лесистой местности островов и занимать неожиданные позиции. Поэтому обнаружить их с помощью воздушной, космической и даже радиотехнической разведки будет очень и очень сложно.

Дальность стрельбы С-300В4 позволяет полностью накрыть зенитным куполом всю гряду. А в случае необходимости дивизион этих ЗРС сможет прикрыть южную часть Сахалина от авиационных ударов вероятного противника.

Воздушная защита

Также с августа 2018 года 11-я армия ВВС и ПВО Восточного военного округа начала перебрасывать на Курилы новейшие многофункциональные истребители Су-35. О появлении их на островах сообщил ресурс sakhalin.info. Местом базирования воздушных машин стал аэродром Ясный, который расположен на Итурупе.

Как заявил заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО начальник авиации Олег Соловьев, машины заступили на опытно-боевое дежурство. По его словам, это первый шаг к основному (постоянному) дежурству по защите рубежей. До 1 октября летчикам и инженерам-техникам, сотрудникам наземной службы аэропорта необходимо довести до автоматизма алгоритмы совместных действий.

Информация о появлении Су-35 на островах гряды вызвала негативную реакцию у Японии. Министерство иностранных дел Страны восходящего солнца сразу же выразило протест. А спустя ровно год «тридцать пятые» опять стали причиной очередной негативной реакции японского правительства.

В августе 2019 года в ходе посещения Итурупа премьер-министр Дмитрий Медведев встретился на аэродроме Ясный с экипажами истребителей, которые несли боевое дежурство. Глава российского правительства, завершив поездку на Курилы, перед вылетом на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы.

На фотографии, которая иллюстрирует статью sakhalin.info, можно рассмотреть три Су-35. Борт «21 красный» несет на киле регистрационный номер RF-95814. Согласно реестру, этот истребитель принадлежит 23-му истребительному авиаполку. Борт был выпущен еще в 2015 году, после чего успел принять участие в операции российских ВКС в Сирии.

На доступных спутниковых фотографиях аэропорта Ясный количество Су-35 разнится. Можно увидеть от двух до трех машин. Скорее всего на Итурупе базируется звено из четырех истребителей. Также можно предположить, что по ротации на острова летают машины 22-го (город Артем, аэродром Центральная Угловая) и 23-го (Хабаровский край, аэродром Дземги) авиаполков. Только на вооружении этих частей 11-й армии стоят Су-35.

Су-35 – это универсальная машина. Она способна вести воздушный бой и поражать наземные и морские цели с помощью управляемых и неуправляемых бомб и ракет. В ее арсенале есть и средства поражения большой дальности. Речь идет о ракетах Р-37, которые могут перехватывать воздушные цели на дальности свыше 300 км. Также не исключено, что на Итуруп могли быть переброшены в рамках эксперимента и другие боевые машины – в частности, Су-30М2 или Су-34. Но пока подтверждения развертыванию самолетов этих типов нет.

Можно предположить, что в случае начала боевых действий Су-35 и С-300В4 будут действовать в связке. В случае морского десанта дивизион «В-четвертых» будет работать по воздушным целям с целью дезорганизовать авиационное прикрытие десантных сил, а также вытеснения самолетов противника. В свою очередь «тридцать пятые» смогут с помощью высокоточного оружия нанести удар по кораблям и по уже высадившемуся десанту.

В случае воздушного боя Су-35 смогут действовать в районах, прикрытых С-300В4. Оттуда с помощью Р-37 российские истребители будут иметь возможности гарантированно поражать цели на дальности в сотни километров.

Также следует отметить, что четверка «тридцать пятых», действуя с аэропорта Ясный, может эффективно прикрыть Сахалин от воздушных ударов. Смогут российские истребители обеспечить защиту и юга Камчатки.

За несколько лет российские военные создали на Курилах сбалансированную, но очень эффективную систему воздушной защиты. В случае обострения ситуации силы ПВО и авиации можно будет очень быстро нарастить. А в мирное время на гряде размещены небольшие, но очень эффективные силы сдерживания.

С-300В4 и Су-35 позволяет решать широкий круг задач. И это не только защита самих островов. Фактически ЗРС и истребители создают защиту для Дальнего Востока – районов Приморья, острова Сахалин и полуострова Камчатка.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.