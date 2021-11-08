Смирное небо: противобаллистические ракеты вышли на испытания

Модернизированная система ПВО С-300В4 отработала перехват гиперзвуковых целей

Минобороны России испытало новые средства защиты от ракет средней и малой дальности. На последних учениях на полигоне Капустин Яр были протестированы улучшенные боеприпасы для зенитной системы С-300В4. Сами средства ПВО также были доработаны для перехвата баллистических ракет и гиперзвуковых блоков. Испытания новой техники и боеприпасов прошли успешно. Эксперты отмечают, что оборона критически важных объектов с воздуха стала особенно актуальна после прекращения действия Договора РСМД. Ситуация может измениться не в пользу России — США и страны НАТО получили юридическую возможность размещать такие системы вооружений на наших границах.

Останутся минуты

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на полигоне в Капустином Яру прошли испытания специально доработанных зенитных ракет для системы ПВО С-300В4. Они предназначены для поражения ракет малой и средней дальности, а также гиперзвуковых блоков на больших дистанциях. Улучшенные боеприпасы смогут гарантированно сбивать аэробаллистические цели. Например, высокоманевренные боевые блоки, установленные на ракетах. Они могут изменить траекторию полета при приближении к объекту атаки, что затрудняет их поражение.

Источники также отметили, что появление доработанных ракет потребовало провести незначительную модернизацию самой системы С-300В4. По их словам, результаты тестовых пусков признаны успешными — техника на маневрах отработала без сбоев, ракеты поразили все цели.

Ранее военное ведомство сообщило, что в октябре этого года на полигоне Капустин Яр были проведены масштабные учения по отражению комбинированных ударов условного противника с боевыми пусками зенитных ракет. Для этого была создана мощная группировка войсковой ПВО, вооруженная комплексами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» и техникой аэрозольного прикрытия. В ходе маневров экипажи С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет, выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 км. Также были отражены учебные атаки самолетов, вертолетов, крылатых ракет и роя беспилотников.

Группировка войсковой ПВО из С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Стрельбы проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, — специальные БПЛА мешали работе зенитных расчетов, выставляя радиоэлектронные помехи.

Всего в ходе учения боевые средства войсковой ПВО уничтожили более 40 групповых и одиночных целей на высотах от 8 м до 35 км. При этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км.

Ситуация после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) пока не изменилась — в Европе таких средств поражения еще нет, рассказал «Известиям» военный эксперт, бывший офицер ПВО Владислав Шурыгин.

— Сейчас это скорее потенциальная угроза, но готовиться к такому развитию событий надо, — считает он. — Мы должны быть способны отреагировать на нее организационно, технически и системно. Это, конечно, потребует материальных и интеллектуальных вложений в систему ПВО. Если эти ракеты появятся в Европе, время подлета к нашим городам сократится до минимума, и армия должна быть готова к отражению такого удара.

Раньше наземные ракеты средней и меньшей дальности базировались в странах НАТО на западе Европы. У Советского Союза было предполье из стран Варшавского договора. Сейчас нельзя исключить появления таких систем даже в Прибалтике или на Украине, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Самое неприятное — это сокращение подлетного времени, — считает эксперт. — Теперь для принятия решения и на отражение атаки останутся минуты. В угрожаемый период это потребует непрерывного боевого дежурства солдат и офицеров войск ПВО, а техника будет постоянно находиться в режиме готовности. Чтобы отбить такую атаку, нужна максимальная автоматизация систем и комплексов ПВО, а также слаженность всех звеньев — от дивизиона до Центрального командного пункта противовоздушной обороны.

ЗРС С-300В4 во время учений по противовоздушной обороне в Астраханской области Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Системы С-300В4 предназначены для отражения в том числе и таких атак. Они хороши для борьбы с ракетами на снижающихся траекториях, заключил Айтеч Бижев.

Нервирует иностранных пилотов

Модификация С-300В4 поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Это полностью цифровая модификация «трехсотки». Она может защитить войска и важные объекты от любых видов воздушного нападения. В состав ЗРС входят командный пункт, радиолокационные станции разного назначения, самоходная пусковая и пуско-заряжающая установки, а также зенитные управляемые ракеты нескольких типов. С-300В4 можно было увидеть в 2020 году на параде Победы в Москве.

Система способна одновременно обстреливать и поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, например самолеты-невидимки или баллистические ракеты, летящие со скоростями до 4500 м/с. Дальность поражения воздушных объектов — 400 км на высотах до 35 км.

С-300В4 уже получила боевое крещение. В октябре 2016 года дивизион этих систем был переброшен в Сирию и заступил на боевое дежурство по защите аэродрома Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ Тартус.

«Известия» уже писали, что во время выполнения боевых задач С-300В4 неоднократно обнаруживали и брали на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. При этом воздействие помех сильной интенсивности не мешало работе боевых расчетов.

Пуско-заряжающая установка в составе ЗРС С-300В4 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ранее командующий войсковой ПВО Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал «Известиям», что экипажи иностранных самолетов тактической авиации довольно нервно реагировали на их устойчивое сопровождение средствами ПВО на дальностях 200–300 км.

Части и соединения, вооруженные С-300В4, развернуты в ряде регионов России, имеющих стратегическое значение. Первая бригада появилась в Краснодарском крае в 2014 году. Одним из первых такие соединения получил Центральный военный округ — С-300В4 заступили на боевое дежурство в Самарской области и в Подмосковье. Также они были развернуты в Калининградском особом районе. В прошлом году ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды. Сейчас они есть на вооружении всех военных округов.

Алексей Рамм