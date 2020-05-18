В Роскосмосе констатируют низкий уровень сотрудничества с NASA, хотели бы взаимодействовать в освоении Луны

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Число совместных проектов Роскосмоса и NASA серьезно сократилось за последние годы, сообщил замгендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"С сожалением могу констатировать, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA по целому ряду направлений заметно истощились. Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181", - заявил Савельев, слова которого приводят в пресс-службе Роскосмоса.

По его словам, в госкорпорации рассчитывают на сотрудничество с американскими партнерами в освоении Луны.

"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - отметил Савельев.

Ранее в Роскосмосе раскритиковали планы США по самостоятельной добыче ресурсов на Луне. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнил подобные стремления с действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.

"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - написал он в твиттере.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Савельев в ответ на это обвинил США в попытке захватить Луну. "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - отметил он.