«Роскосмос» приготовился к переговорам с США по Луне

Госкорпорация «Роскосмос» готова к переговорам с НАСА по вопросу освоения Луны. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в это непростое время», — сказал заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он отметил, что за последние годы каналы прямой связи между Москвой и Вашингтоном по целому ряду направлений истощились, и теперь все сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181.

Савельев также рассказал, что делегацию «Роскосмоса» официально звали в США для обсуждения некоторых вопросов, но позже приглашение было отозвано из-за давления сенаторов. «Мы официально позвали руководство НАСА к себе, однако ответа так и не получили», — добавил он.

Ранее 16 мая сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел совещание относительно добычи полезных ископаемых на Луне, отреагировав таким образом на планы президента США Дональда Трампа добывать на спутнике космические ресурсы. В ходе заседания Рогозин сравнил планы американцев с военной интервенцией страны в Афганистан или Ирак, когда власти США не согласовывали свои действия с другими странами и ООН.