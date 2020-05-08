Планы США по освоению Луны сравнили с вторжением на Ближний Восток

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы США по освоению Луны со вторжением в страны Ближнего Востока. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных"», — написал глава «Роскосмоса». Он отметил, что после этого, минуя ООН и НАТО, Вашингтон идет к поставленной цели. Однако Рогозин добавил, что из этого выйдет лишь «очередной Ирак или Афганистан».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские государства и ОАЭ, которые, по мнению Вашингтона, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне. Согласно источнику, Россия, которая является одним из основных партнеров США на Международной космической станции, не войдет в число стран-партнеров на первых стадиях реализации данного проекта.

В начале апреля Трамп издал указ, в рамках которого США получили право на использование ресурсов Луны. В документе указывается, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.