Войти
Lenta.ru

НАСА разочаровалось в «Роскосмосе»

435
0
0
Источник изображения: Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

НАСА разочаровано позицией «Роскосмоса» по проекту предложенного США международного договора по освоению Луны Artemis Accords, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности заместителя руководителя американского космического агентства Майка Голда.

«Я надеюсь, что когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира», — сказал Голд в ходе видеоконференции.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы американцев по освоению Луны с военной интервенцией страны в Афганистан или Ирак, когда власти США не согласовывали свои действия с другими странами и ООН. В том же месяце глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что надеется на присоединение России к соглашению Artemis Accords. О подготовке соответствующего документа администрацией Белого дома в мае со ссылкой на источники сообщало Reuters.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы на Луне.

В мае 2019 года американская лунная программа, основной задачей первой фазы которой является обеспечение к 2024 году высадки астронавтов в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где обнаружены запасы водяного льда, получила официальное название Artemis.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Компании
NASA
ООН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
Луна
Похожие новости
18.05.2020
В «Роскосмосе» отреагировали на планы Трампа по добыче ископаемых на Луне
18.05.2020
В Роскосмосе констатируют низкий уровень сотрудничества с NASA, хотели бы взаимодействовать в освоении Луны
18.05.2020
В НАСА указали на главное условие сотрудничества с Россией в космосе
18.05.2020
«Роскосмос» приготовился к переговорам с США по Луне
12.05.2020
Россию тревожат планы США заняться освоением космических ресурсов в формате "коалиции заинтересованных" - Рябков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 17:30
  • 53
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 18.05 16:55
  • 4
Новая сверхвозможность. На Су-57 может появиться беспилотный режим
  • 18.05 16:52
  • 4
Белорусский гранатометный комплекс «Сапфир»
  • 18.05 15:03
  • 714
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.05 14:54
  • 4
Разработчик провального Су-57 займется «Союзами»
  • 18.05 14:40
  • 1
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 18.05 14:00
  • 16
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 18.05 13:19
  • 0
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны
  • 18.05 10:15
  • 12
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 18.05 09:57
  • 42
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 18.05 09:45
  • 9
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 18.05 09:19
  • 1
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
  • 17.05 23:25
  • 58
Где забуксовала «Армата»
  • 17.05 23:24
  • 9
Искусственный интеллект и будущее маневренной войны
  • 17.05 21:24
  • 24
Запад пытается догнать Россию на танках