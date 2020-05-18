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Известия.ru

В «Роскосмосе» оценили потенциал сотрудничества с США по освоению Луны

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США в это непростое время. Об этом в субботу, 16 мая, заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«С сожалением могу констатировать, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA по целому ряду направлений заметно истощились. Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181», — приводит пресс-служба «Роскосмоса» слова Савельева.

Он отметил, что российскую делегацию звали в США для обсуждения широкого круга вопросов, но из-за давления американских сенаторов приглашение главы NASA Джима Брайденстайна было отозвано.

«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует — и последует в положительном ключе», — добавил Савельев.

В начале мая агентство Reuters выпустило материал о подготовке «Соглашений Артемиды» по добыче ископаемых на Луне.

Позже Брайденстайн заявил, что США заинтересованы в участии партнеров по Международной космической станции в своей лунной программе, но не знают, будет ли участвовать Россия и в какой степени. Слухи о том, что NASA не желает включать в РФ в данный проект, он опроверг.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.

Новая лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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