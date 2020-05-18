«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)

Турецкое издание, перечисляя потери Ливийской национальной армии в результате вооруженного столкновения с правительственными силами, назвало Халифу Хафтара террористом. Генсек НАТО выразил поддержку правительству в Триполи, однако стараясь избегать жестких формулировок, ведь еще недавно фельдмаршала принимали даже в Белом доме.

В рамках операции "Буря мира" ливийская армия наносит сокрушительный удар по путчисту Хафтару на таких фронтах, как Триполи, Эль-Ватия и Абу-Грейн. Многие важные центры освобождены от оккупации. Уничтожены четыре самолета, вертолет, два ударных БПЛА китайского производства, система противовоздушной обороны "Панцирь-С" российского производства, а также большое количество танков, единиц артиллерии, бронетехники и объектов сил Хафтара.

Стало известно, что в рамках операции "Буря мира", начатой ливийским правительством, было обезврежено большое количество ополченцев лидера террористической организации, базирующейся на востоке Ливии, Хафтара (Haftar), уничтожено четыре самолета, вертолет, два ударных БПЛА китайского производства, система противовоздушной обороны "Панцирь-С" российского производства, множество танков, единиц артиллерии, бронетехники, тяжелых вооружений, а также объектов, которые использовались боевиками. Сообщается, что турецкие военные, продолжающие проводить инструктаж и подготовку ливийской армии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН номер 2259 и официальным призывом ливийского правительства, выполняют свою миссию в безопасном регионе, защищаемом ливийским правительством, и до настоящего времени не понесли никаких потерь. В связи с участившимися атаками Хафтара на гражданское население и инфраструктурные объекты ливийское правительство 25 марта объявило о начале военной операции.

Операция по трем направлениям

Председатель президентского совета и премьер-министр ливийского правительства Фаиз ас-Саррадж (Faiz as-Sarraj) заявил, что в рамках операции под названием "Буря мира" "террористам-агрессорам будет дан жесткий отпор". В ходе операции, проводимой на трех разных фронтах, в частности Триполи, Эль-Ватия и Абу-Грейн, силы ливийского правительства добились важных результатов. Ополченцы Хафтара понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить на юг.

Критически важный коридор под контролем

Правительственные силы взяли под контроль регион от Триполи до Туниса, заняв 13 апреля населенные пункты Сабрата и Сурман, а 14 апреля - Рикдалин, Аль-Асаа, Аль-Уджейлат, Аль-Джамиль и Зельтан. В целях сохранения достигнутых успехов и наращивания темпов операции 18 апреля было предпринято новое наступление.

Более ста взятых в плен

В рамках новой наступательной операции силы ливийского правительства нацелились на возвращение контроля над городом Тархуна, который ополченцы Хафтара использовали в качестве центра координации операций и снабжения в ходе атак на столицу. Во время операции некоторые районы в окрестностях города были очищены от ополченцев, более 100 вооруженных боевиков Хафтара было взято в плен.

Мишень террористов - больницы

С прошлого месяца террористическая организация Хафтара нарастила атаки на гражданские объекты в Триполи. Главной целью среди мест, подвергшихся ударам, стали больницы. За последний месяц были атакованы по меньшей мере 10 медицинских учреждений. В результате нападений боевиков Хафтара на больницы особенно в период угрозы коронавируса было нарушено водо- и электроснабжение в Триполи. В последние дни силы Хафтара усилили атаки прежде всего на Триполи, взяв на прицел район расположения посольств Турции и Италии в столице, аэропорт Митига, гражданские самолеты и иную гражданскую инфраструктуру. В результате атак боевиков Хафтара в первую неделю мая по меньшей мере 15 мирных жителей погибли, более 50 человек получили ранения. 9 мая ополченцы Хафтара выпустили в общей сложности 180 артиллерийских / реактивных снарядов по центру Триполи, в том числе 64 снаряда по международному аэропорту Митига, 55 снарядов - по району Аль-Наср, 61 снаряд - по району Банана Фарм.

ОАЭ разжигают хаос

Миссия ООН в Ливии объявила, что зафиксированы действия сил Хафтара, нарушающие международное право и права человека, отметив, что эти нападения являются военными преступлениями, которые могут рассматриваться в Международном уголовном суде. 22 апреля министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага (Fathi Bashaga) отметил, что действия ОАЭ угрожают национальной безопасности Ливии, и добавил: "ОАЭ хотят, чтобы обстановка хаоса в Ливии сохранялась". Сообщалось, что с начала года из ОАЭ было совершено более 100 грузовых рейсов, силам Хафтара на востоке Ливии удалось передать более 6 тысяч тонн груза. Известно, что к рядам Хафтара присоединились наемники из Судана и Нигера, набранные ОАЭ. Также известно, что ударные БПЛА ОАЭ совершали атаки на гражданское население в Ливии. С другой стороны, утверждается, что со стороны Российской Федерации тоже оказывается поддержка силам Хафтара, на стороне которых воюют наемники Группы Вагнера. Кроме того, по некоторым данным, за последние недели Россия негласно отправила Хафтару четыре-шесть военных самолетов, которые были дислоцированы в Сирии.

НАТО выразила поддержку правительству

Вместе с тем НАТО сделала заявление в поддержку ливийского правительства, признанного ООН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении о событиях в Ливии отметил: "Проводить параллели между признанным ООН правительством Ас-Сарраджа и Хафтаром неверно. НАТО готова поддержать правительство Триполи".