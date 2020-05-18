The Wall Street Journal (США): НАТО и Россия играют мускулами, но коронавирус — общий враг

На восточном фланге страны альянса и Россия ищут способы играть мускулами и демонстрировать свою готовность к действиям, но в то же время усиливают бдительность против нового невидимого врага — пандемии коронавируса.

Учения и парады были полностью прекращены или частично свернуты, новый вызов — остановить распространение инфекции

Недавно США свернули основные военные учения в Европе, чтобы предотвратить распространение вируса. Но Организация Североатлантического договора провела несколько небольших учений у своей границы с Россией, где практиковалась в отражении захватчиков. Также в этом месяце ВМС США впервые с 1980-х годов отправили корабли в Баренцево море, на север России, В качестве очередной демонстрации силы американские стратегические бомбардировщики совершили полеты в Европу.

Россия провела свои учения. Она отправила свои военные корабли и военные самолеты к территориям НАТО, но отменила военный парад, запланированный по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. По словам европейских чиновников, Москва также пытается подорвать альянс, распространяя дезинформацию о коронавирусе.

"Важна долгая игра, - заявил в интервью полковник Эрик Лафорест, канадский командующий целевой группой НАТО в Латвии. - Мы должны быть готовы к борьбе при любых обстоятельствах". Однако сохранение боевых сил в условиях пандемии - необычная задача.

В марте США и их партнеры по НАТО прекратили свои учения Defender-Europe 20 ("Защитник Европы 20"), в которых должны были принять участие 37 тысяч военнослужащих из 18 стран, но провели ряд небольших учений вдоль своей восточной границы с Россией.

Чтобы избежать распространения вируса, учения сократились до четырех батальонов НАТО, которые уже были там развернуты после того, как Россия вторглась на Украину в 2014 году. В понедельник в Латвии в ходе учебной боевой стрельбы практиковалось отражение атаки с использованием бронетехники и пехоты. Батальон НАТО в Эстонии на прошлой неделе принял участие в сокращенном ежегодном учении с участием местных сил.

В среду армия США заявила, что в следующем месяце состоятся учения в Польше с участием четырех тысяч военнослужащих США и двух тысяч из Польши, первоначально запланированные на май.

В середине апреля батальон в Латвии также практиковал быстрое развертывание сил в случае возможного вторжения. Батальоны, состоящие из 1 тысячи 400 военнослужащих из стран НАТО, приняли участие в двух этапах учений. Командиры приказали войскам избегать встреч с местным населением, что обычно являются частью учений, т.е. избегать контактов при посещении заведений общественного питания и на автомобильных заправках.

Повседневная жизнь в лагерях также приспособилась к распространению пандемии. Военнослужащие сидят на расстоянии двух метров или 6,5 футов друг от друга во время еды и сторонятся друг друга при посещении тренажерного зала. Около 60 членов подразделения дезинфицируют поверхности и дверные ручки каждые два часа.

Эти меры отражают повышенную осторожность во всех странах альянса, в частности, после распространения инфекций на американском и французском авианосцах Theodore Roosevelt и Charles de Gaulle. На прошлой неделе выход нового британского авианосца для морских испытаний был отложен на несколько дней, чтобы позволить всему экипажу пройти тестирование на коронавирус.

Российские вооруженные силы также провели учения, несмотря на пандемию, задействовав на апрельских учениях тысячи военнослужащих. На западном фланге они включали в себя войска, предназначенные для борьбы с ядерным, химическим и биологическим оружием. В прошлом месяце войска установили лагерь на 800 человек менее чем в 100 милях (около 160 км - прим. ред.) от Эстонии. Пандемия также предоставила России новые возможности для проверки альянса, заявляют должностные лица НАТО и Европы.

В марте Великобритания заявила, что послала корабли для слежки за семью российскими судами, приближающимися к британским водам - здесь было замечено то, что Королевский флот назвал "необычно высоким уровнем активности в Ла-Манше и в Северном море".

Самолеты НАТО также перехватили российские военные самолеты, когда они приблизились к воздушному пространству союзников. Европейские чиновники говорят, что набеги похожи на попытку проверить готовность военных НАТО в период кризиса. Министерство обороны России не ответило на запрос о комментариях.

Со своей стороны, ВМС США 4 мая отправили четыре корабля в Баренцево море в Арктике вместе с одним кораблём из Королевского флота Великобритании. Операция была направлена на то, чтобы "утвердить свободу судоходства и продемонстрировать беспрепятственную интеграцию между союзниками", говорится в заявлении ВМС США.

"В эти трудные времена, как никогда важно, что мы сохраняем стабильный ритм боевых действий на европейском континенте, принимая разумные меры для защиты здоровья наших войск", - сказала вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая Шестым флотом США.

На прошлой неделе ВВС США отправили несколько стратегических бомбардировщиков на рейсы в Европу, включая Балтику, для тренировок с союзниками. "Стратегические бомбардировщики способствуют стабильности на территории Европы, посылая ясный сигнал сдерживания любому потенциальному противнику", - говорится в заявлении ВВС США.

Европейские официальные лица заявили, что еще одной трудностью, с которой сталкивается НАТО, является попытка России взять на себя обязательства альянса.

Российские контролируемые государством СМИ распространяют заявления о том, что учения "Защитник-Европа-20" распространят коронавирусную инфекцию на страны Прибалтики. Также европейские чиновники заявили, что литовский новостной сайт был взломан, и появился необоснованный пост о том, что американский офицер, находящийся в стране, заразился вирусом. В НАТО сообщили, что в этом месяце министру обороны Литвы было также отправлено поддельное письмо о том, что НАТО выводят свои силы из страны.

В Латвии в конце апреля на русскоязычном, а затем на англоязычном сайте появилась статья о том, что 21 член местного батальона НАТО был поражен вирусом. Министерство обороны Латвии и полковник Лафорест назвали это дезинформацией. В это время министерство сообщило, что по всей стране четыре союзных солдата заражены вирусом.

В марте Россия направила армейские грузовики для доставки медицинской помощи пострадавшей Италии, члену-основателю НАТО, что, по словам европейских чиновников, выглядело как попытка подорвать альянс.

Вскоре союзники по НАТО приступили к действиям с помощью собственных миссий по оказанию помощи, отправив военные самолеты для перевозки медицинского оборудования союзникам. Германия эвакуировала некоторых больных итальянцев для лечения в немецких больницах; Польша в конце апреля отправила команду из восьми врачей в Чикаго; недавно и Турция отправила партию медикаментов в США.

У Москвы, однако, может возникнуть еще одна проблема: как поступить с полугодовым военным призывом без дальнейшего распространения инфекции. Ожидается, что в течение следующих двух недель в российские вооруженные силы будет введено около 135 тысяч призывников.

Андрей Курочкин, заместитель председателя Комитета солдатских матерей, заботящийся об интересах солдат, сказал, что, хотя министерство обороны насчитало коронавирусные инфекции у 874 военнослужащих и 779 кадетов, число зараженных инфекцией, вероятно, было намного выше. "В больницах лежат сотни солдат и курсантов с лихорадкой, и никто не проверяет их, чтобы узнать, чем они болеют", - сказал он.

Военный комитет по правам человека подверг критике реакцию военных на коронавирус, но г-н Курочкин сказал, что рано или поздно призыв должен был состояться. "Призыв является условием обороноспособности страны, это стратегическая необходимость", - сказал он.

Джеймс Марсон (James Marson), Томас Гроув (Thomas Grove)