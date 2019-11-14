Business Insider (США): на фоне напряженности в отношениях с Россией НАТО хочет усилить свои позиции в морях вокруг Европы

События последних дней указывают на то, что НАТО сосредотачивается на укреплении контроля в Балтийском и Средиземном море и на востоке Атлантического океана — это те области, за которые может начаться борьба в случае конфликта с Россией, пишет автор.

Между Россией и соседними странами, входящими в состав НАТО, наблюдается масса разногласий с тех пор, как Москва захватила Крым и вторглась на территорию Украины в 2014 году.

Значительная часть этой напряженности проявляется на территории Европы, однако НАТО реагирует в том числе на то, что он считает враждебным поведением России в водах вокруг этого континента.

Таяние ледников в Арктике привлекло внимание НАТО, России и других стран к Крайнему северу, где перспектива более доступных морских маршрутов потенциально может обернуться военным и коммерческим соперничеством.

Однако с момента захвата Крыма и вторжения России на восток Украины члены альянса НАТО глубоко обеспокоены действиями Москвы в непосредственной близости от их территорий. События последних двух недель указывают на то, что этот военный альянс сосредотачивается на задаче по укреплению контроля над водами вокруг Европы, то есть в Балтийском и Средиземном море и на востоке Атлантического океана - это те области, за которые может начаться борьба в случае конфликта с Россией.

Ниже подробно описано, о чем эксперты предупреждают НАТО, а также то, что альянс делает и чего он не делает, чтобы решить проблемы.

Балтийское море, которое омывает побережья шести стран - членов НАТО и на котором стоит второй по размерам и значимости город России, Санкт-Петербург, всегда было довольно оживленным местом.

Число столкновений сил НАТО с силами России в Балтийском море и в небе над Эстонией, Латвией и Литвой, где члены НАТО осуществляют воздушное патрулирование, росло начиная с 2014 года. (Патрулирование воздушного пространства осуществляется с 2004 года).

Среди этих столкновений можно особо отметить инцидент, произошедший летом этого года, когда российский истребитель Су-27, сопровождавший самолет министра обороны России Сергея Шойгу, оттеснил самолет альянса НАТО.

Эта напряженность сопровождается наращиванием военного потенциала. С 2016 года альянс НАТО отправил около 4 тысячи 500 своих военных в составе нескольких ударных групп в страны Балтии и Польшу. С конца 2017 года Швеция, которая, как и Финляндия, не входит в состав НАТО, отправила своей военный контингент на остров Готланд, откуда она ушла в 2005 году.

В Калининградской области - анклаве, где находится Балтийский флот России, - Москва развернула новое оружие, включая баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды, и обновила свои военные объекты, включая действующие бункеры для хранения ядерного оружия.

Летом этого года Россия создала свою вертолетную базу на острове Гогланд - небольшом острове, расположенным между Финляндией и Эстонией. Эстонские чиновники постарались преуменьшить военное значение этой базы, однако ее появление все же рассматривается как очередной шаг России по укреплению ее позиций в регионе, который заставляет ее соседей теряться в догадках.

Страны НАТО Балтийского бассейна добиваются усиления военного присутствия, и роль лидера в этом вопросе взяла на себя Германия.

Из всех членов НАТО именно Германия, которую критиковали за нежелание тратить на оборону достаточное количество средств и за качество ее вооруженных сил, взяла на себя роль лидера и попыталась сблизить НАТО и Евросоюз в вопросах безопасности в Прибалтике.

Вице-адмирал Райнер Бринкманн (Rainer Brinkmann), заместитель главы военного флота Германии, заявил в сентябре, что Россия представляет собой "серьезную угрозу" в Прибалтике и что западные партнеры "должны принять соответствующие меры, чтобы справиться с ней и предотвратить превращение Балтийского моря в закрытое море".

Подобно своим соседям, Россия имеет вполне легитимные причины находиться в балтийском море, однако количество находящихся там субъектов, у каждого из которых есть свои национальные и коммерческие интересы, создает довольно деликатную ситуацию, как сказал Кристофер Скалуба (Christopher Skaluba), руководитель инициативы "Трансатлантическая безопасность" (Transatlantic Security Initiative) в Атлантическом совете.

"Я думаю, русские понимают, что агрессивные действия в Балтийском море, скорее всего, привлекут внимание - такое, какого они, возможно, не хотят, - со стороны членов НАТО, а также Швеции и Финляндии".

"Балтийское море - это небольшое море. И там присутствует множество игроков. Ситуация там портится очень быстро, - сказал Скалуба в интервью изданию Business Insider в октябре. - Я убежден, что причин избегать конфликта там гораздо больше, нежели причин провоцировать его".

Новая битва за Атлантику

Российские военно-морские силы все активнее действуют в Северной Атлантике. Хотя масштабы этой деятельности и размеры российского флота нельзя сравнивать с масштабами эпохи холодной войны, это обстоятельство заставляет членов НАТО нервничать.

Рост напряженности между членами НАТО и Россией в Атлантике получил название "четвертой битвы за Атлантику" - после Первой и Второй мировых войн, а также холодной войны.

Соединенное Королевство приложило массу усилий для того, чтобы укрепить позиции альянса, призывая членов НАТО оказать ей помощь в отслеживании российских подводных лодок, которые, по некоторым данным, регулярно появляются в водах вокруг Британских островов.

"В 2010 году корабль ВМС Великобритании лишь однажды отреагировали на приближение российского военного корабля к британским территориальным водам. В прошлом году мы вынуждены были отреагировать подобным образом 33 раза", - заявил в мае 2018 года тогдашний британский министр обороны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

Британские ВМС построили новые авианосцы, разместили на них истребители-бомбардировщики F-35 и купили патрульный самолет береговой авиации американского производства после того, как в 2010 году был снят с вооружения патрульный самолет Nimrod.

Соединенное Королевство и его союзники в Европе хотят оставить "ключевой стратегический проход" между ними открытым.

Хотя сегодня любой конфликт в Атлантике, вероятно, будет выглядеть совершенно не так, как выглядели предыдущие битвы, он, скорее всего, коснется Ла-Манша и окружающих его вод, в первую очередь Северное море. ПО крайней мере так думают те пять европейских стран, которые в ноябре фактически возродили комитет по обеспечению безопасности в зоне пролива Ла-Манш, который существовал в эпоху холодной войны.

В четверг, 7 ноября, этот договор подписали высокопоставленные представители Германии, Франции, Соединенного Королевства, Бельгии и Нидерландов. В этом договоре содержится обещание "гармонизировать" планы по закупкам военно-морских сил, которые потенциально могут также включать совместные закупки, о чем сообщило издание Defense News.

Однако эти страны также хотят активизировать обмен личного состава, увеличить количество совместных учений, а также в конечном счете признать профессиональные квалификации военнослужащих внутри этой группы стран.

"Область Ла-Манша - это парадный вход в Центральную Европу и стратегически важные ворота в Балтийское море, - говорится в тексте этого соглашения. - Это ключевой стратегический проход, обеспечивающий движение морских судов между Соединенным Королевством и континентальной Европой".

Этот комитет также служит дополнительной военной нитью, связывающей материковую Европу и Соединенное Королевство, чьи отношения с этим континентом сейчас оказались под угрозой из-за Брексита.

Средиземное море тоже стало местом набирающего обороты соперничества крупных держав.

Члены НАТО на юге Европы сконцентрировались на потоках иммигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, а также на угрозе терроризма, исходящей от этих регионов.

Однако российские военно-морские силы присутствуют в Средиземном море на постоянной основе, курсируя между базами Москвы в Черном море и ее военной базой в сирийском городе Тартус - единственной военно-морской базой России за пределами территорий бывшего советского Союза.

С учетом продолжающейся гражданского войны в Сирии восточная часть Средиземного моря превратилась в зону военных операций, где российские подводные лодки демонстрируют свои новые возможности по нанесению ракетных ударов по наземных целям.

Присутствие России в Средиземном и Черном морях, присутствие Ирана в Сирии и антагонистические отношения с Турцией, которая входит в состав НАТО, представляют собой вызовы безопасности для этого альянса, о чем говорится в недавно опубликованном докладе Атлантического совета.

"Поскольку число игроков на юге и их активность в отстаивании их интересов растут, а соперничество между крупными державами усиливается, миссия НАТО по защите, устрашению и сдерживанию становится все более безотлагательной и более сложной", - говорится в докладе. Отсутствие стратегии в Средиземном море может иметь более серьезные последствия для альянса НАТО в целом, как сказал один бывший заместитель генерального секретаря. С 2014 года альянс НАТО достиг значительного прогресса в укреплении своих систем обороны и сдерживания России, "однако, когда речь заходила о юге, разговоров было гораздо больше, чем действий", как сказал Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), заслуженный член Атлантического совета и соавтор упомянутого выше доклада, в ходе его презентации в октябре.

"Этой теме я уделил особое внимание в моем прощальном обращении к Совету НАТО три года назад, и, к сожалению, с тех пор ситуация почти не изменилась", - отметил Вершбоу, который прежде занимал должности заместителя генерального секретаря НАТО и посла США в России.

Согласно этому докладу, "многие из вызовов обороны и сдерживания, традиционно ассоциирующихся с востоком, теперь появляются на юге", - речь идет в том числе о современных российских системах ограничения доступа, провокационных действиях в Черном море и гибридной активности на суше.

Хотя альянс НАТО предпринял ряд мер для устранения его слабых мест в Средиземном море - к примеру, он создал "узел коммуникаций по югу" в Командовании объединенных союзных сил в Неаполе, - усиление морского присутствия в этом регионе может стать способом противодействия России и позволит разделить это бремя среди всех членов НАТО, как сказал Вершбоу.

"Россия вернулась на восток Средиземного моря и в Черное море, чтобы отомстить", что добавляет геополитический контекст потребности НАТО проецировать стабильность и укреплять систему обороны и сдерживания, добавил Вершбоу.

"Отсутствие эффективной стратегии на юге может поставить под угрозу солидарность внутри альянса, если южные члены НАТО увидят, что альянс не способен решить те задачи, которые им кажутся приоритетными, - объяснил Вершбоу. - Это может подорвать их готовность делить бремя коллективной обороны, и в этом случае проиграют все".

Кристофер Вуди (Christopher Woody)