ВМС США и Британии провели противолодочные учения неподалёку от морских границ РФ в Арктике

Источник изображения: Фейсбук/ussporter.ddg78

В западной прессе появились материалы, в которых рассказывается о деятельности американских подводных лодок неподалёку от морских границ России в Арктическом регионе. В сообщениях говорится о завершившихся в минувшую пятницу учениях за Северным полярным кругом.

Отмечено, что в учениях принимали участие подводные лодки ВМС США, ВМС Великобритании, а также противолодочные самолёты P-8 Poseidon. Акваторией проведения маневров было выбрано Норвежское море – в северных его широтах. Фактически речь идёт об акватории, которая примыкает к норвежско-российской морской границе в районе Норвежского и Баренцева морей.

При этом в американских источниках не скрывают того, что основной целью учений было обнаружение российских субмарин Северного флота.

Помимо подводных лодок Британии и США на учебную "охоту" за подлодками ВМФ РФ были отправлены в Арктический регион и несколько надводных боевых кораблей.

Это эсминцы класса «Арли Бёрк» - «Дональд Кук» и «Портер» ВМС США, судно обслуживания USNS Supply, а также британский фрегат F78 HMS Kent.

Источник изображения: Фейсбук/ussporter.ddg78

Пресс-служба 6-го флота США:

Более 70 лет 6-й флот действовал силами по всему региону в поддержку безопасности и стабильности на море. Наши региональные альянсы остаются сильными благодаря нашим регулярным операциям и учениям с военно-морскими силами партнёров, и мы приветствуем эту возможность работать совместно на море, улучшая при этом наше понимание арктических операций. Мы совместно с британскими коллегами провели важные учения, направленные против основных угроз в Арктическом регионе.

Судя по всему, «основной угрозой» в Вашингтоне и Лондоне в этом регионе считают именно российские подводные лодки.