В Норвегии признали стратегическое преимущество России в Арктике

НАТО очень сильно отстает от России касательно стратегического контроля в районах Крайнего Севера. На это указывает и тот факт, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon не обнаружил ни одну субмарину ВМФ РФ во время учений Северного флота.

Объединенная группировка Северного флота при поддержке авиации и подразделений ВДВ провела учения в Арктике. В открытое море вышло порядка 30 военных судов. Журналист норвежского портала Aldrimer.no отметил, что эта была самая крупная демонстрация Россией своей мощи в регионе за последние 40 лет.

Автор статьи считает, что целью маневров была отработка действий по отрезанию путей снабжения, пролегающих между Европой и США. Таким образом, Россия может вынудить Альянс отказаться от каких-либо действий севернее Фареро-Исландского рубежа – линии противолодочной обороны НАТО между Великобританией, Исландией и Гренландией. Кроме того, РФ вполне могла решать задачу по формированию карты возможностей и схем реагирования членов блока.

Еще до начала военно-морских учений России на норвежский аэродром Аннейа прибыли три самолета ВВС США P-8A Poseidon, которые должны были помочь вооруженным силам скандинавской страны вести наблюдение за побережьем. В частности, перед ними стояла задача обнаружить и идентифицировать российские подлодки, принимавшие участие в маневрах.

Искали, но не нашли

Норвежские военные источники утверждают, что в Баренцевом море и Северной Атлантике находилось от пяти до десяти субмарин ВМФ РФ. Среди них были и новейшие подводные лодки проекта 885 «Ясень» К-560 «Северодвинск» и К-561 «Казань». Однако подтвердить их пребывание в указанном районе ни норвежцам, ни американцам так и не удалось. Члены НАТО, несмотря на все усилия, не смогли обнаружить суда.

Таким образом, у России есть огромное стратегическое преимущество. Дело в том, что одна такая подводная лодка имеет огромное влияние и может самостоятельно уничтожить значительную часть военно-морского флота Альянса.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в текущее году ВМФ РФ ждет пополнение. Речь идет как о надводных кораблях, так и о подлодках.

Александр Фролов