Почитайте про войну: РФ ответила на закупку НАТО зимних камуфляжей

Постпредство России рекомендовало НАТО приобрести учебники по истории

НАТО стоит закупать учебники по истории, а не обмундирование для зимних операций при -40°, считают в российском постпредстве при Североатлантическом альянсе. Таким образом Москва отреагировала на информацию на сайте Агентства НАТО по закупкам, согласно которой военный блок ищет подрядчика, готового поставить 78 тыс. комплектов зимних камуфляжей. В последнее время НАТО и Россия увеличивают свое присутствие в Арктике, что вызывает беспокойство обеих сторон.

Российское постпредство при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории, а не комплекты зимней формы для проведения операций при температуре -40°.

"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на €70 млн) для зимних операций при -40°. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?"

- написало постпредство в Twitter.

В конце сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке, заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, но в то же время учитывает позиции России и старается избегать роста напряженности в этом регионе.

"Арктика всегда была важна, и ее значение сейчас возрастает отчасти из-за таяния льдов и выявления новых месторождений полезных ископаемых. Отчасти это обусловлено еще и тем, что Россия и Китай проявляют повышенный интерес к Арктике. НАТО придется сформировать сбалансированный подход ко всему этому", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сегодня военный блок инвестирует в свои возможности, которые позволяют расширить его присутствие в Арктике за счет кораблей, самолетов и подводных лодок. К тому же, генсек обратил внимание, что на Крайнем Севере НАТО и Россия проводят "уникальные операции" по спасению на море и по вопросам окружающей среды.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен присутствовать в этом регионе, но в то же время необходимо сохранять напряженность на низком уровне.

К тому же, как он отметил, организации нужно продолжать взаимодействовать с Россией в рамках Арктического совета, государствами-членами которого являются Дания, включая Гренландию и Фарерские острова, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

В начале марта командующий американскими силами в Европе и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скаппаротти в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам заявил, что Вашингтон готов сдерживать Россию в Арктике. Он обратил внимание на ресурсную и коммерческую заинтересованность в Северном морском пути, который ближе всего прилегает к российским границам. Генерал отметил, что Москва разместила в этом регионе радарные и другие оборонные системы. Кроме того, она открыла там новые аэродромы, подчеркнул он.

"В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", - сказал генерал.

Возникновения конфликтов в этом регионе опасаются и в России. В декабре прошлого года бывший тогда командующим Северным флотом России адмирал Николай Евменов прогнозировал рост военного присутствия НАТО в Арктике в ближайшее время, что повлечет за собой увеличение риска конфронтаций в регионе.

Он обратил внимание на рост масштабов разведки и учений НАТО в Норвегии и Норвежском море. Как сообщил Евменов, рядом с российскими границами в Арктике активизировалась работа нового разведывательного корабля "Марьята" и корабля гидроакустической разведки "Эгер" ВМС Норвегии. К тому же, с норвежских баз, по его словам, вылетают самолеты патрульной авиации Poseidon ВМС США.

"В этом году впервые к ведению разведки в Баренцевом море дважды привлекались стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты Global Hawk ВВС США с итальянской авиабазы Сигонелла и самолеты стратегической разведывательной авиации Sentinel ВВС Великобритании", - сказал он.

Адмирал также выразил мнение, что крупнейшие за прошлый год учения НАТО Trident Juncture-2018 неслучайно прошли именно в Арктике - на территории Норвегии.

Евменов отметил рост боевого потенциала норвежских войск. Он сообщил, что Осло и Вашингтон договорились продлить дислокацию в Норвегии морской пехоты США, увеличив ее численность в два раза: с 350 до 700 человек. Кроме того, на норвежской военной авиабазе Аннейя было решено разместить американские самолеты Poseidon.

Кристина Сизова