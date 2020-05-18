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Военное обозрение

«Дональд Кук» ушёл: Боевые корабли ударной группы 6-го флота ВМС США покинули Арктику

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Источник изображения: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Корабельная ударная группа 6-го флота США, находившаяся в Арктике, выполнила свои задачи и покинула акваторию, расположенную за Полярным кругом. Об этом сообщает штаб 6-го оперативного флота США.

Согласно сообщению, в группу входили три американских эсминца УРО: USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, британский эсминец HSE Kent, корабль снабжения USNS Supply и атомная субмарина из состава ВМС США, название которой не приводится. Кроме того, для постоянного патрулирования в районе действия группы в воздух постоянно поднимались самолеты ВМС США P-8A и RC-135.

Группа участвовала в учениях НАТО, проводимых в арктических условиях около 2-х недель, при этом с 4 по 8 мая корабли ударной группы находились в Баренцевом море у побережья самой северной области Норвегии - Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, где расположена Главная база Северного флота. 8 мая эсминцы покинули акваторию Баренцева моря, но продолжали находиться в Арктике, покинув ее только 14 мая.

«Дональд Кук» ушёл вместе с другими кораблями. Ранее в ВМС США было заявлено, что эскадра "не заметила наблюдения со стороны кораблей ВМФ России". Эксперты отметили, что это проблемы самой американо-британской эскадры.

Как отмечается, это был первый заход отряда надводных боевых кораблей ВМС США в Баренцево море с середины 1980-х годов. Данный заход не стал новостью для Северного флота РФ, силы и средства которого вели слежение за кораблями НАТО во время проведения учений, вплоть до ухода кораблей из арктического района.

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