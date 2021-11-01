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Известия.ru

Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Американские ВС начали маневры в Черном море и нарастили интенсивность разведывательных полетов у северных рубежей страны

НАТО наращивает активность по периметру российских границ. Командование ВМС США 29октября объявило о начале военных учений. Их цель — координация морских штабов стран альянса в регионе. В Cредиземное море вышел корабль управления шестого флота США Mount Whitney. Кроме того, после длительного перерыва в акватории Черного моря оказался американский эсминец Porter. Одновременно резко возросла интенсивность разведывательных полетов в Баренцевом море. Эксперты связывают увеличение напряженности у границ не только с попытками США постоянно оказывать давление на Россию, но и с конкретными событиями: недавним обострением в Донбассе и предстоящим испытанием новых систем вооружений.

Никак не научатся

В ходе учений в Черном море ВМС США будут отрабатывать взаимодействие штабов шестого флота и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Офицеры этих органов управления будут находиться на флагманском корабле шестого флота Mount Whitney. В заявлении американского командования говорится, что они будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, «работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе».

Состав привлеченных сил и характер запланированных мероприятий военные США пока не раскрывают.

Накануне командование шестого флота объявило, что в Черное море направился эсминец Porter типа Arlegh Burke — «для взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».

В субботу, 30 октября Национальный центр управления обороной России сообщил, что американский корабль вошел в акваторию, и его взяли на слежение силы и средства Черноморского флота.

Американский эсминец Porter

Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Источник «Известий» в военном ведомстве подчеркнул, что пока Вашингтон и его союзники по альянсу не обращались к Турции для прохода военных кораблей через проливы. В то же время он не исключил, что в ближайшее время к «Портеру» могут присоединятся и другие силы.

Porter вместе с эсминцем Donald Cook заходил в Черное море в январе. Во время того визита корабли провели совместную тренировку с украинскими ВМС.

Эсминец Porter типа Arlegh Burke вошел в состав ВМС США в 1999 году. Корабль оснащен широким набором вооружений. На его борту есть боевая информационно-управляющая система Aegis, пусковые установки с крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными и противокорабельными ракетами, 127-миллиметровая артиллерийская установка. «Портер» привлекался к операциям армии США в Ираке, а в 2007 году потопил два пиратских корабля у берегов Сомали. В 2015 году он перебазировался на испанскую базу в Роте, где также несут службу эсминцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Росс». Вместе с наземными базами ПРО в Польше и Румынии эти корабли стали частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Поддержка с моря

Активность ВМС США в Черном море может быть связана с недавним обострением на линии соприкосновения в Донбассе, предположил экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

— США координируют действия со своими союзниками и партнерами, — объяснил он «Известиям». — Мы видим с одной стороны атаку на Донбасс, а с другой — заход кораблей в Черное море. Это выглядит как сигнал России: если вы вдруг вздумаете противостоять украинским провокациям, то имейте в виду — они имеют боевую поддержку со стороны Соединенных Штатов. А кроме того, такие маневры обусловлены стремлением "приучить" Россию к тому, что они на регулярной основе устраивают в Черном море демонстрацию силы. Иными словами, это запугивание. Конечно, запугать Россию им не удастся, но они тешат себя мыслью, что будут ходить в Черное море не только демонстрировать флаг, но и проводить маневры. А учения в непосредственной близости наших границ — это угроза.

Фрагменты беспилотника Bayraktar после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В последних числах октября на нескольких участках вдоль линии соприкосновения шли ожесточенные бои, а украинская артиллерия нанесла серию ударов по населенным пунктам в ДНР и ЛНР. Тогда украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника Bayraktar. Судя по опубликованному видео, огневая задача выполнена не была, однако сам факт применения средства, запрещенного Минскими соглашениями, вызвал большой резонанс.

Корабли ВМС США и их союзников появляются в Черном море по нескольку раз в год. В ходе одного из таких визитов у берегов Крыма случился инцидент: 23 июня эсминец британских королевских ВМС Defender зашел в российские территориальные воды и не выполнил требование изменить курс. В итоге корабль вытеснили, открыв предупредительный огонь.

ВВС стран НАТО недавно провели маневры у юго-западных рубежей России. Как сообщали «Известия», 19 октября стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и самолеты-заправщики KC-135 отрабатывали нанесение ударов по Крыму. Российские истребители взяли "гостей" на сопровождение, помешав им отработать весь алгоритм действий.


По всем направлениям

В конце октября серьезно возросла активность ВВС США в зоне ответственности Северного флота. Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, если до этого внимание американских военных было сосредоточено преимущественно на Балтике и Черном море, то сейчас отмечается интерес альянса и к арктическому региону.

В период с 25 по 29 октября российские средства слежения несколько раз фиксировали в районе Кольского полуострова полеты самолетов-разведчиков RC-135V. Эти машины считаются самыми современными «воздушными шпионами» в арсенале ВВС США. Кроме того, над Баренцевым морем были замечены патрульные Р-8 «Посейдон». До них в регионе периодически отмечались лишь полеты небольших беспилотных аппаратов.

Российский истребитель Су-30 сопровождает американский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

«Известия» направили запросы в Пентагон и в европейское командование НАТО, на момент публикации материала ответа не поступило.

Активизация разведывательных полетов в районе Баренцева моря означает, что США хотят продемонстрировать: нанесение ударов возможно с любого направления, уверен Сергей Орджоникидзе.

— Это делается, чтобы мы держали в постоянной боевой готовности наши вооруженные силы. Как они думают, это оказывает изматывающее воздействие на Россию — и морально-психологическое, и в военном плане, и ведет к серьезным финансовым затратам государства, — заключил эксперт.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, разведывательные полеты имеют и практическую цель. Дело в том, что именно в Баренцевом море находятся районы, где испытываются последние российские системы вооружений.

— Недавно сообщалось, что в ноябре состоятся тестовые пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Точные даты проведения испытаний нигде назывались. Очевидно, американцы мониторят обстановку в акватории, пытаясь узнать какие-то данные о российских системах. Они пытаются обнаружить районы запуска, снять телеметрию, зафиксировать хоть какие-то параметры полета изделия. Не исключено, что в Баренцевом море сейчас активно действуют и американские субмарины, — заметил эксперт.

Перехват истребителем Су-27 самолета-разведчика США RC-135

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Заметно увеличилась в последние месяцы и активность разведывательных самолетов и беспилотников ВВС США вблизи российских границ. В июле в акватории Чёрного моря радиолокационные средства контроля замечали много воздушных целей, приближающихся к границе России. Среди них — самолеты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес», самолет-разведчик CL-600 «Челленджер», P-8A «Посейдон», стратегический самолёт-разведчик RC-135. В тот же период над водами Берингова моря были обнаружены стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США.

В сентябре российские средства обнаруживали у российских границ разведывательный самолет RC-135 и самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail.

По данным Минобороны, всего с начала года российские средства обнаружения боле 1200 раз фиксировали в небе самолеты-разведчики, приближавшиеся к границам России. За этот же период в небе у рубежей страны обнаружено более 370 беспилотников.



Роман Крецул

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1 комментарий
№1
01.11.2021 05:25
Цитата
Активность ВМС США в Черном море может быть связана с недавним обострением на линии соприкосновения в Донбассе, предположил экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

Надо помнить, что зам. министра иностранных дел он был в 1990-2002 гг.
В МИД'е - с 1996 г (по 1999, директор Департамента международных организаций МИД России). Т.е. начинал в МИД'е при Козыреве (и Ельцине, разумеется).
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