США планируют еще пять летных испытаний гиперзвукового планирующего блока C-HGB

Как сообщил веб-ресурс "Breaking Defense" в материале Sydney J. Freedberg Jr. "Hypersonics: 5 More Army-Navy Flight Tests By 2023", вооруженные силы США планируют в течении ближайших трех лет провести еще пять летных испытаний управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), создаваемой в интересах армии и ВМС США.

Полноразмерный макет (неизвестной достоверности) американской универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) во время демонстрации на мероприятии House Army Caucus Breakfast в Вашингтоне 27.02.2020 (с) twitter.com

Об этом заявил глава отвечающего в том числе за создание гиперзвукового оружи Управления ускоренных разработок и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office - RCCTO) армии США генера-лейтенант Нил Тургуд (Neil Thurgood).

Напомним, что ранее армия и ВМС США при участии Агентства по противоракетной обороне США осуществили два летных испытания американского гиперзвукового планирующего блока C-HGB - первое (под обозначением FE-1) было произведено 30 октября 2017 года. а второе - 19 марта 2020 года. Оба пуска были произведены с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайских островах с использованием, предположительно, опытовой твердотопливной трехступенчатой ракеты-носителя STARS-4.

Теперь генерал Тургуд заявил, что треть летное испытание гиперзвукового блока C-HGB будет проведено в третьем квартале 2021 финансового года (то есть в апреле-июне 2021 года), четвертое - в первом квартале 2022 финансового года (то есть в октябре-декабре 2021 года), а затем до четвертого квартала 2023 финансового года (то есть до июля-сентября 2023 года) планируется еще не менее трех летных испытаний. В четвертом квартале 2023 финансового года армия США намерена получить первый серийный гиперзвуковой блок C-HGB.

Универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) разрабатывается изначально для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС) под эгидой Управления гиперзвуковых проектов армии США (Army Hypersonic Project Office; входит в состав RCCTO) Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США. Гиперзвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились двумя пусками в 2011 и 2014 годах (второй пуск был неудачным из-за аварии разгонного блока) и достигшей в 2011 году скорости 8М. Для C-HGB официально пока что заявляется скорость "более 5М".

До настоящего времени блоки C-HGB изготавливались самими Сандийскими национальными лабораториями, однако в августе 2019 года армия США выдала контракт компании Dynetics Technical Solutions (DTS) на сумму 352 млн. долл на организацию серийного производства гиперзвуковой боевой части C-HGB. Согласно заявлению генерала Тургуда, DTS совместно с Сандийскими национальными лабораториями изготовит на площадке последних блок для третьего летного испытания, запланированного на третий квартал 2021 финансового года, а затем компания на свом известном заводе в Хантсвилле (штат Алабама) приступит к самостоятельному изготовлению блоков C-HGB для последующих летных испытаний и для серийного оружия.

Гиперзвуковой блок C-HGB должен использоваться в качестве боевой части создаваемой в интересах армии США перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Эта система представляет собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), оснащенную блоком C-HGB в исполнении Block 1. Сандийские национальные лаборатории изначально разрабатывали оба главных компонента системы LRHW - C-HGB и AUR, но затем головная роль в НИОКР по системе в целом была передана корпорации Lockheed Martin, после того как в августе 2019 года армия США выдала контракт Lockheed Martin на сумму 347 млн долл на разработку и создание опытного образца LRHW.

Иcпытания LRHW армия США планирует начать в 2021 году - видимо, именно в такой конфигурации и запланировано третье летное испытание гиперзвукового блока C-HGB, намеченное на третий квартал 2021 финансового года. Уже в 2023 финансовом году предполагается начало развертывания первой батареи системы LRHW с ее постановкой на "опытно-боевое дежурство". В последующем серийные батареи системы LRHW должны сводиться в "дивизионы стратегического огневого поражения" (Strategic Fires Battalion) армии США.

ВМС США, в свою очередь, осуществляют программу разработки гиперзвуковой ракеты корабельного базирования Conventional Prompt Strike (CPS), представляющей, как можно судить, фактически корабельный вариант LRHW в той же комбинации C-HGB и AUR. Ракета CPS предполагается для применения с надводных кораблей и подводных лодок. Планируется достижение начальной оперативной способности CPS в 2028 финансовом году, когда эта ракета должна быть начата развертыванием на атомных многоцелевых подводных лодках типа Virginia серии Block V, оснащенных модулями вооружения Virginia Payload Module (VPM).

ВВС США ранее планировали использовать гиперзвуковой блок C-HGB в качестве боевой части перспективной авиационной ракеты Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW), но в начале 2020 года аннулировали эту программу.