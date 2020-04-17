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ТАСС

Российская армия получила одну из самых мощных в мире самоходных пушек после модернизации

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Модернизированная 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка"
Модернизированная 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка".
Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

Обновленная артиллерийская установка 2С7М "Малка" получила новую ходовую часть и электронику

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России получили первую модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7М "Малка". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Ростеха.

"АО "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставило первую модернизированную САУ 2С7М "Малка" Министерству обороны РФ. Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее тактико-технические характеристики", - говорится в сообщении.

После окончания работ "Малка" прошла полный цикл испытаний, в том числе пробеговых и стрельбовых, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надежность механизмов заряжания и управления огнем и прочность пушки 2А44, сообщили в Ростехе.

"Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах Минобороны. Перед "Уралтрансмашем" стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора "Уралтрансмаша" Дмитрия Семизорова.

7 апреля в Ростехе сообщили о завершении работ над первым модернизированным образцом этой САУ. В изделии были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция, а также заменены импортные комплектующие на отечественные. На "Уралтрансмаше" уже подготовлено производство к серийной модернизации этих самоходок.

"Малка" является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных пушек в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

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Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
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