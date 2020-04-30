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The National Interest (США): возможно, это самая мощная «пушка» в мире (она есть у России)

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Самоходная артиллерийская установка (САО) "Малка" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино"
Самоходная артиллерийская установка (САО) "Малка" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Один ее выстрел способен разрушить целое здание, используемое в качестве опорного пункта.

Ранее в этом месяце отдел по работе с прессой корпорации "Ростех" объявил о первых поставках в российскую армию модернизированных 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка". Это последняя по времени модернизация установки 2С7 "Пион", разработанной еще в 1980-х годах. Она предназначена для нанесения ударов по жизненно важным целям и объектам противника в тактической глубине за линией фронта.

"АО "Уралтрансмаш" поставило первую модернизированную самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка" Министерству обороны России, - подчеркивается в заявлении "Ростеха", распространенном государственным информационным агентством ТАСС. - Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее тактико-технические характеристики".

Эта артиллерийская платформа считается одной из самых мощных самоходных пушек в мире, а "один ее выстрел способен разрушить целое здание, используемое в качестве опорного пункта". Установка 2С7 была разработана без башни, поскольку основной блок пушки располагается в задней части гусеничной ходовой части. Для этой платформы имеются снаряды различной мощности, заряжаемые с казенной части.

"Ростех", государственный холдинг со штаб-квартирой в Москве, 7 апреля объявил о завершении работ над первым модернизированным образцом этой самоходной артиллерийской установки. Ее коробка передач, механизмы распределения и электроснабжения были заменены на новые. Кроме того, были обновлены система внутренней связи и радиостанция.

Инженеры также заменили импортные комплектующие деталями отечественного производства. АО "Уралтрансмаш", которое является частью группы "Уралвагонзавод" и входит в государственную корпорацию "Ростех", работающую в области высоких технологий, уже подготовило производственные мощности для серийной модернизации самоходных артиллерийских установок "Малка".

После завершения работ по модернизации установка "Малка" прошла полный цикл испытаний, включая как ходовые, так и со стрельбой. При этом были проверены характеристики ее мобильности, а также шасси, двигательная установка и надежность трансмиссии. Кроме того, полевые испытания были сфокусированы на проверке надежности заряжающего механизма этой платформы, системы управления огнем и прочности пушки 2А44.

"Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта, отметил генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров. - В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах министерства обороны. Перед "Уралтрансмашем" стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020 - 2022 годы". Его слова приводит агентство ТАСС.

Хотя "Малку" и называют одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире, она пока еще не прошла серьезного испытания в настоящих военных конфликтах. Установка "Пион" никогда не использовалась советскими военными в ходе вооруженного конфликта, и эта платформа, в основном, поставлялась в подразделения Советской Красной Армии (так в тексте - прим. редакции ИноСМИ) в Восточной Германии. Установки "Пион" и "Малка" были передислоцированы в Россию после подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Единственный известный случай применения самоходных артиллерийских установок 2С7 были зафиксирован в Южной Осетии, и в том конфликте грузинские военные использовали батарею из шести таких установок. Все они были спрятаны перед отступлением грузинских войск, но одну из них захватили российские солдаты в качестве "военного трофея", тогда как остальные были уничтожены. Сообщалось также о том, что установки 2С7 используются украинской армией, однако эти данные не были подтверждены.

Питер Сучиу публикует статьи в многочисленных изданиях; он живет и работает в городе Мичигане; является автором нескольких книг о военных головных уборах.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Грузия
Россия
США
Украина
Южная Осетия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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2020-й год
Гособоронзаказ
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