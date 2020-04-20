Уралтрансмаш поставил первую модернизированную 203-мм самоходную пушку 2С7М «Малка»

Госкорпорация Ростех 16 апреля 2020 года сообщила, что АО "Уралтрансмаш" (Екатеринбург), входящее в АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех, поставило первую модернизированную 203-мм самоходную пушку 2С7М "Малка" Министерству обороны Российской Федерации. Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего серьезно повышены ее тактико-технические характеристики.

Первая модернизированная АО "Уралтрансмаш" (Екатеринбург, входит в АО "НПК "Уралвагонзавод") 203-мм самоходная пушка 2С7М "Малка" (с) АО "Уралтрансмаш"

После окончания работ "Малка" прошла полный цикл испытаний, в том числе пробеговых и стрельбовых, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надежность механизмов заряжания и управления огнем, прочность пушки 2А44.

"Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах Минобороны. Перед Уралтрансмашем стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы", ⎼ сказал генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров.

В обновленной "Малке" также заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.

Видео (с) АО "Уралтрансмаш" :