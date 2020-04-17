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Интерфакс-АВН

Семь кораблей ВМФ РФ на учениях в Тихом океане уничтожили атомную подлодку "противника"

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Ту-142 сайт Минобороны РФ
Ту-142 сайт Минобороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

В поисках субмарины задействовали три дальних самолёта Ту-142 и два Ил-38

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения по уничтожению атомной подводной лодки (АПЛ) условного противника провели у побережья Камчатки несколько корабельных поисково-ударных групп (КПУГ), сообщил в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В ходе учений семь больших и малых противолодочных кораблей в составе трёх тактических групп при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В роли субмарины "противника" выступила одна из АПЛ подводных сил ТОФ.

"Для обеспечения действий КПУГ из Приморья в район учения выполнили перелёт три дальних противолодочных самолёта Ту-142, ещё два противолодочных самолёта Ил-38 взлетели с аэродрома Елизово", - информирует штаб флота.

По его данным, с больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" действовали палубные противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ. "Полёты вертолёта также выполнялись со спасательного судна "Алагез"", - говорится в сообщении.

"После обнаружения субмарины с воздуха и подтверждения её координат корабельными гидроакустическими средствами корабли КПУГ условно атаковали подлодку торпедами и противолодочными глубинными бомбами", - сообщает штаб ТОФ.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ил-38
Ка-27ПЛ
Ту-142
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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