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27.03.2019
РИА Новости

Корабли ТОФ применили ЗРК "Кинжал" на учениях в Японском море

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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Уточняется, что в ходе пятидневных зачетно-тактических учений корабли совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, самолетами Ту-142 и Ил-38 обнаружили подводную лодку условного противника и атаковали ее торпедами и глубинными бомбами.

Добавляется, что затем корабли провели артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровых орудий по скрытым ландшафтом целям, имитирующим огневые точки и технику условного противника. Также противолодочники выполнили артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту.

"В ходе учения по противовоздушной обороне для поражения воздушных целей корабли в комплексе с артиллерией применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период учения было выполнено порядка 20 боевых упражнений.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Ил-38
Ка-27ПЛ
Кинжал ЗРК
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