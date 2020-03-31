В учениях Тихоокеанского флота задействовано свыше 20 самолетов и вертолетов

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Более 20 самолетов и вертолетов принимают участие в тактических учениях Тихоокеанского флота (ТОФ) в дальней морской зоне, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Более 20 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота привлечено к решению задач в рамках серии тактических учений ТОФ в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 выполняют тренировки по поиску подлодок и действуют совместно с кораблями при тренировках по противовоздушной обороне. "Схожие задачи по поиску подлодок осуществляют противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ, которые на период учений перемещены для базирования на авианесущие корабли", - сообщает пресс-служба ТОФ.

Кроме того, в маневрах также задействованы ледоколы Тихоокеанского флота "Садко", "Иван Сусанин" и "Капитан Хлебников", осуществившие проводку боевых кораблей в районе пролива Лаперуза.

"Ледокольная проводка двух отрядов кораблей и судов, куда входили флагман флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый", два больших противолодочных корабля, корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и несколько судов вспомогательного флота, осуществлялась более суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне большие противолодочные корабли ТОФ "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" отработали поиск подводных лодок в Японском море.