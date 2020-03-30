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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учения в Японском море

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Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" провели учения в Японском море, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"В акватории Японского моря корабли отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Также корабли отряда были задействованы в проведении учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - заявил Воскресенский.

По его словам, тактический фон на учении создавали два противолодочных самолета Ил-38 морской авиации ТОФ.

"Экипажи БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" осуществляли поисковые действия во взаимодействии с палубными противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ", - сказал Воскресенский.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ил-38
Ка-27ПЛ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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