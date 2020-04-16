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ТАСС

Модуль TGO вернулся к работе на орбите Марса. Ранее его "замораживали" из-за пандемии

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Орбитальный модуль TGO
Орбитальный модуль TGO.
Источник изображения: © EPA/CARMEN JASPERSEN

Все приборы миссии включили еще 11 апреля

ТАСС, 15 апреля. Научные приборы орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars, работу которых приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции, вернулись к наблюдениям 11 апреля. Об этом Роскосмос пишет на своем сайте.

"11 апреля 2020 года были вновь включены все четыре научных прибора на его (TGO, - прим. ТАСС) борту, в их числе российские спектрометрический комплекс ACS и нейтронный детектор FREND, созданные в Институте космических исследований Российской академии наук", - сообщили в госкорпорации.

Ранее с конца марта модуль находился в "замороженном" режиме, при котором выполнялись только операции, которые были нужны для того, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

Сейчас TGO поддерживает рабочую орбиту, выполняются все штатные операции, включая все измерения в соответствии с научной программой миссии. "Космический аппарат в настоящий момент находится на расстоянии в 203 млн км от Земли, работу с ним обеспечивают три сети наземных станций: Российский комплекс приема научной информации (Роскосмос), ESTRACK - сеть антенных систем Европейского космического агентства и DSN - американская сеть наземных антенн дальнего космоса (NASA)", - добавляет пресс-служба Роскосмоса.

В конце марта Европейское космическое агентство сообщило, что приостановило работу 4 из 21 научных миссий из-за того, что часть работников Центра управления операциями в Дармштадте перешли на удаленный режим работы из-за распространения в мире коронавируса. Среди приостановленных программ был и запущенный в 2016 году совместно с РФ орбитальный модуль TGO, еще одна миссия по изучению Красной планеты - Mars Express, а также зонд Solar Orbiter, запущенный в феврале этого года для исследования Солнца. В начале апреля стало известно о том, что ЕКА возобновит работу "замороженных" миссий.

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