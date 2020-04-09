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Интерфакс-АВН

На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом

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USS Theodore Roosevelt (CVN 71). Источник: nice-cool-pics.com.

Большая часть команды сошла на берег

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 230 моряков команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") заболели коронавирусом за прошедшие две недели, сообщило оборонное издание Defense One.

При этом за сутки заболевших выросло на 57%.

После экстренного захода авианосца на базу на острове Гуам в Тихом океане на берег для карантина сошла почти половина из его команды численностью 4,8 тыс. человек.

По данным американского командования, около тысячи человек должны оставаться на корабле для обслуживания его ядерной энергетической установки, охраны оружия и поддержания корабль в готовности к выходу в море.

Накануне министр обороны США Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который сообщил о вспышке COVID-19 на борту корабля.

В понедельник Модли назвал капитана авианосца Бретта Крозье, снятого после сообщений о вспышке коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

"Модли заявил, что Крозье должен был осознавать, что его письмо попадет в СМИ, и конфиденциальная информация о состоянии на корабле будет опубликована. Если Крозье не думал об этом, то он либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля как этот", - сказал Модли.

По словам Модли, Крозье "предал свой долг офицера".

Капитан в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Он предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

Крозье отметил, что "сейчас не военное время, военнослужащие не должны умирать, и если мы не будем действовать немедленно, мы не сможем должным образом позаботиться о наших самых надежных матросах".

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