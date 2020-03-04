Авианосная группа США во главе с CVN-69 пройдет вблизи Сирии

Америка берет мир «на испуг», похоже, ей мало коронавируса COVID-19

Атомный авианосец USS Eisenhower (CVN 69) - «Эйзенхауэр» в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG 56) – «Сан Джасинто» и USS Vella Gulf (CG 72) – «Велла Галф», эсминцев управляемых ракет USS Stout (DDG 55) – «Стаут», USS James Williams (DDG 95) – «Джеймс Уильямс», USS Truxtun (DDG 103) – «Тракстан» начали проведение операций в составе 6-го флота США, сообщает сайт Военно-морских сил США в Европе и Африке.

По данным американского сайта «America’s NAVI», корабли во главе с авианосцем «Эйзенхауэр» развернут свои силы для поддержки операций по обеспечению безопасности на море в международных водах с участием союзников и партнеров.

6-й флот США (United States Sixth Fleet) – оперативный флот американских военно-морских сил, дислоцирующийся в Средиземном море. В марте 2018 года его возглавила вице-адмирал Лиза М. Франчетти (Lisa M. Franchetti), став командующей 6-м флотом США и заместителем командующего Военно-морскими силами США в Европе и Африке. Зоной ответственности флота является Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, подходы к Гибралтару, а также побережье Африки.

Корабли 6-го флота меняются на ротационной основе. В настоящее время в Оманском заливе на боевом дежурстве находится АУГ «Гарри Трумэн» - CVN 75. В конце февраля началось развертывание кораблей и самолетов АУГ «Эйзенхауэр» под командованием контр-адмирала Пола Дж. Шлиза (Paul J. Schlise), флагманский корабль CVN-69 «Эйзенхауэр» возглавил капитан Кайл Хиггинс (Kyle Higgins). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

АУГ Пентагона, как правило, сопровождаются атомной подводной лодкой, оснащенной крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,5 тыс. км.

По сообщениям СМИ, «Эйзенхауэр» и сопровождение 1-го марта прошли пролив Гибралтар и идут в водах Средиземного моря в восточном направлении, предположительно, в район Персидского залива. Приближающая авианосная группировка должна сменить АУГ «Гарри Трумэн», или ее дополнить, как считают некоторые эксперты, а также они не исключают «задержку» АУГ в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии.

Авианосец CVN 69 «Эйзенхауэр», как и CVN 75 «Гарри Трумэн», относятся к кораблям типа «Нимиц» (Nimitz), а в соответствии с классификацией кораблей ВМС США имеют бортовой номер, который начинается с аббревиатуры CVN, обозначающей что, судно является многоцелевым авианосцем с ядерной энергоустановкой. Цифры 69, 75 показывают порядковый номер авианосца в ВМС США.

Корабли класса «Нимиц» конструктивно практически одинаковы и периоды между перезарядками топлива ядерных реакторов составляют около 20 лет. Различия могут быть в составе авиакрыла, комплексе радиоэлектронного вооружения и другого дополнительного оборудования. Полное водоизмещение авианосцев, начиная с CVN 72, составляет 102000 тонн. Силовая установка, включающая два реактора, которые работают на четыре паровые турбины, вращающие четыре пятилопастных винта, обеспечивает максимальную мощность 280000 л.с.

На корабле могут размещаться до 6000 человек из состава корабельной команды, членов авиагруппы и командования АУГ.

Вице-адмирал Лиза Франчетти заявила: «В ходе своих операций в Атлантике ударная группа будет осуществлять фундаментальную военную практику обеспечения безопасности жизненно важных морских путей сообщения. Это развертывание будет также служить демонстрацией приверженности нашим союзникам и партнерам в Европе и Африке».

«Мы готовы продолжать наши непоколебимые обязательства перед нашими союзниками и партнерами по 6-му флоту США», - сказал контр-адмирал Пол Дж. Шлизе.

На фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб с участием войск Турецкой Республики, которая входит в состав НАТО, такие заявления должны либо успокоить, либо «напугать» противника. Известно, что побережье Сирии находится под постоянным контролем ВМФ России.

Кроме усиления группировки 6-го флота, США проводят в Европе крупнейшие за последние годы учения с участием натовских войск «Defender Europe 2020». В Германию американские солдаты и офицеры прибывают тысячами, и первые американские военные уже пересекли польскую границу. Общая численность личного состава, задействованного в маневрах, достигает 40 тыс. человек, из них 29 тыс. - военнослужащие ВС США, включающие 20 тыс. человек, доставленных из Америки, и 9 тыс. из контингента, дислоцированного в Европе.

Ранее появлялись сообщения, что учения могут быть приостановлены из-за распространяющегося по миру коронавируса COVID-19 в связи с тем, что Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба. А столь внушительная по численности группировка, находящаяся в постоянной передислокации, может стать сопутствующим фактором для роста инфекции.

Но, нет. Похоже, для заокеанской страны Америки недостаточно, что Европа и другие континенты напуганы нависшей над ними смертельной угрозой от вируса COVID-19. Пентагон пытается добавить еще «черной краски», в том числе и в сирийский конфликт, направляя 6-му флоту свою авианосную группу CVN 69, и даже сокращенные названия COVID-19 и CVN 69 становятся пугающе созвучными.

Ирина Дронина