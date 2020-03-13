Войти
ИноСМИ

Anadolu (Турция): коалиция во главе с США нанесла удары по иранским объектам в Сирии

1380
0
0
Авиаудар коалиции во главе с США по позициям боевиков «Исламского государства» в Кобани
Авиаудар коалиции во главе с США по позициям боевиков «Исламского государства» в Кобани.
Источник изображения: © AP Photo, Vadim Ghirda

Согласно сведениям «Анадолу», военные самолеты коалиции по борьбе с ИГИЛ* атаковали базу имени Имама Али, а также цели в промзоне и районе Абу Кемаль на востоке Сирии. Сообщается, что есть погибшие и раненые. Предположительно, атака стала ответом на гибель солдат коалиции в Ираке 11 марта.

После атаки на американскую базу в Ираке военная авиация возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) нанесла удары по трем военным объектам Ирана в Сирии.

Согласно сведениям, полученным "Анадолу" из надежных источников в Дейр-эз-Зоре, военные самолеты коалиции атаковали базу имени Имама Али, а также цели в промзоне и районе Абу-Кемаль на востоке Сирии.

Источники сообщили, что на базе имени Имама Али находились бойцы Корпуса стражей исламской революции и члены подконтрольных ему террористических группировок. Среди них есть погибшие и раненые.

Ранее официальный представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ полковник Майлс Кэггинс (Myles Caggins) сообщил, что вечером в среду, 11 марта, в Ираке ракетному обстрелу подверглась военная база Ат-Танджи, где находились силы коалиции. Американские СМИ сообщили, что в результате атаки погибли двое американских военных и один британец, еще 11 человек получили ранения. Официальные лица, информировавшие американские СМИ, обратили внимание на тот факт, что за нападением могли стоять проиранские группировки.

В ноябре 2017 года запад Дейр-эз-Зора перешел под контроль режима Асада, который с помощью проиранских группировок и России освободил эти районы от оккупации ИГИЛ. Поддерживаемые Ираном иностранные террористические группировки, ставшие наземной силой сирийского режима, наиболее активно присутствуют в Дейр-эз-Зоре.

А территории Дейр-эз-Зора к востоку от реки Евфрат находятся под оккупацией поддерживаемой США террористической организации Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК).

*ИГИЛ - запрещена в РФ - прим. ред.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Похожие новости
14.10.2019
"Касается всех": Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
22.10.2018
Вашингтон раскрыл свои планы в Сирии
19.09.2017
Два года России в Сирии: близка ли победа?
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
15.02.2013
Рынок военных вертолетов стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 19:15
  • 214
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 16:44
  • 44
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 12:14
  • 14
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 15.03 09:54
  • 4
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
  • 15.03 05:16
  • 74
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.03 02:30
  • 4
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 14.03 21:45
  • 110
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 14.03 17:09
  • 34
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 14.03 15:36
  • 11
Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд - СМИ
  • 14.03 15:28
  • 4
Морскую авиацию Черноморского флота возглавил настоящий ас
  • 14.03 15:05
  • 1
Коронавирус не помеха: Москва не намерена отменять парад Победы