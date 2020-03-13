Anadolu (Турция): коалиция во главе с США нанесла удары по иранским объектам в Сирии

Авиаудар коалиции во главе с США по позициям боевиков «Исламского государства» в Кобани.

Согласно сведениям «Анадолу», военные самолеты коалиции по борьбе с ИГИЛ* атаковали базу имени Имама Али, а также цели в промзоне и районе Абу Кемаль на востоке Сирии. Сообщается, что есть погибшие и раненые. Предположительно, атака стала ответом на гибель солдат коалиции в Ираке 11 марта.

После атаки на американскую базу в Ираке военная авиация возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) нанесла удары по трем военным объектам Ирана в Сирии.

Согласно сведениям, полученным "Анадолу" из надежных источников в Дейр-эз-Зоре, военные самолеты коалиции атаковали базу имени Имама Али, а также цели в промзоне и районе Абу-Кемаль на востоке Сирии.

Источники сообщили, что на базе имени Имама Али находились бойцы Корпуса стражей исламской революции и члены подконтрольных ему террористических группировок. Среди них есть погибшие и раненые.

Ранее официальный представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ полковник Майлс Кэггинс (Myles Caggins) сообщил, что вечером в среду, 11 марта, в Ираке ракетному обстрелу подверглась военная база Ат-Танджи, где находились силы коалиции. Американские СМИ сообщили, что в результате атаки погибли двое американских военных и один британец, еще 11 человек получили ранения. Официальные лица, информировавшие американские СМИ, обратили внимание на тот факт, что за нападением могли стоять проиранские группировки.

В ноябре 2017 года запад Дейр-эз-Зора перешел под контроль режима Асада, который с помощью проиранских группировок и России освободил эти районы от оккупации ИГИЛ. Поддерживаемые Ираном иностранные террористические группировки, ставшие наземной силой сирийского режима, наиболее активно присутствуют в Дейр-эз-Зоре.

А территории Дейр-эз-Зора к востоку от реки Евфрат находятся под оккупацией поддерживаемой США террористической организации Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК).

*ИГИЛ - запрещена в РФ - прим. ред.