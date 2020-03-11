ВМС США задумались о сокращении количества новых авианосцев типа Gerald R. Ford

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Военно-морской флот США рассматривает вопрос возможного сокращения строительства новых авианосцев и замену их на более дешевые десантные корабли типа вертолетоносец. Об этом сообщает Military Watch.

Как пишет издание, причин замены авианосцев на десантные корабли две - это стоимость новых авианосцев, составляющая 15 млрд. долларов и уязвимость американских авианосцев перед российским и китайским оружием.

В командовании ВМС США заявили, что новые строящиеся авианосцы типа Gerald R. Ford, строительство которых ведется в интересах американского флота, при тех же размерах и задачах, что и авианосцы типа Nimitz, стоят в три раза дороже, но не имеют защиты от российских и китайских ракет, способных уничтожить дорогой авианосец одним ударом.

При этом в американском флоте отмечают, что арсенал российского и китайского оружия, способного уничтожить авианосец, только растет, при этом сообщается, что скоро к ним присоединится Северная Корея, разрабатывающая собственного "убийцу авианосцев".

В издании отмечают, что на данном фоне Министерство обороны США рассматривает вариант сокращения строительства новых авианосцев до 4-х единиц, а списываемые авианосцы типа Nimitz замещать более легкими вертолетоносцами класса Wasp и America. Это универсальные десантные корабли водоизмещением 40 тысяч тонн (в 2,5 раза меньше, чем у авианосцев). Помимо десантных катеров и вертолетов они способны нести до 20 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Куда в данном случае девать истребители F-35C, специально разработанные для авианосцев и имеющийся в наличии парк F/A-18 Hornet, не сообщается. Данные самолеты взлететь с вертолетоносцев не смогут. Также десантные корабли не смогут нести самолеты ДРЛО и РЭБ.