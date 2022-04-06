Атомные авианосцы ВМС США потихоньку приказывают Украине долго жить

В Штатах считают, что война с Россией на пороге, а боеготовых «плавучих аэродромов» для нее у Пентагона почти не осталось

Поскольку с началом боевых действий на Украине Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для боевых кораблей всех нечерноморских государств, 6-й флот ВМС США сделал единственное, что оставалось в его силах, чтобы максимально близко подобраться к местам сражений.

Еще 6 марта его авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman (CVN-75 или «Гарри Трумэн»), крейсирующая в Средиземноморье, надолго встала на якоря вблизи греческого острова Лемнос в Эгейском море. Или у самого входа в Дарданеллы.

Цель понятна: в случае критического обострения обстановки на театре военных действий из Эгейского моря палубным многоцелевым истребителям-штурмовикам F/A-18E/F Super Hornet, и стелс-истребителям F-35С с «Гарри Трумэна» через воздушное пространство Греции и Румынии проще всего прорываться к российскому Крыму и к украинской пока Одессе. Но сколько штатовской АУГ торчать в этой средиземноморской «засаде»?

На днях из Вашингтона пришел весьма неприятный для экипажей авианосца и кораблей его охранения ответ: как минимум — до начала осени. Так решил министр обороны США Ллойд Остин. Для американских моряков это удар не только потому, что безвылазно болтаться у Лемноса им теперь предстоит еще не менее пяти месяцев. Если учесть, что заокеанскую базу приписки в Норфолке (штат Вирджиния) они покинули еще в декабре минувшего года, то выходит, что боевая служба этой эскадры продлится не менее девяти месяцев. Что вообще-то беспрецедентно для любых американских авианосцев.

Дело в том, что эти страшно дорогие и очень сложные в техническом отношении плавучие боевые машины с ядерными реакторами адмиралы США тщательно оберегают. Поэтому графики межпоходовых ремонтов таких кораблей прежде тщательно соблюдались. Но ситуация с и без того едва живым «Гарри Трумэном», кажется, впервые выбилась из общего ряда. Ремонт ему еще долго не светит. Просто потому, что на восточном фланге НАТО сменить CVN-75 сегодня оказалось совершенно некому. И без того давно ухудшающее состояние авианосного флота ВМС США, похоже, подошло к самому краю.

Как известно, сегодня в боевом составе этих ВМС 11 атомных авианосцев. Из них нынче на боевых службах всего три. А именно — АВУ «Рональд Рейган» в Японии и «Авраам Линкольн» в Тихом океане «сдерживают» Китай. Уже упомянутый «Гарри Трумэн», как уже сказано, возле входа в черноморские проливы готовится к битве за Украину. Пока им на смену посылать совершенно некого. Остальные восемь атомных авианосцев Штатов прямо сейчас откровенно небоеготовы.

Что примечательно: столь сложное для ВМС США сложилось вовсе не вчера. Согласно свежим данным американского аналитического центра United States Naval Institute, к нынешнему году коэффициент боевого развертывания в Мировом океане американских авианосцев впервые снизился до 25-летнего минимума. А еще — по сведениям того же источника, только половина из всего наличного парка многоцелевых палубных истребителей-штурмовиков F/A-18E/F Super Hornet, в состоянии хоть как-то повоевать.

А осенью 2019 года Америка была потрясена сообщением местного издания Breaking Defense. Суть этой неприятности оказалась в том, что из шести авианосцев, находившихся на Восточном побережье США («Гарри Трумэн», «Джордж Вашингтон», «Джон Стеннис», «Дуайт Эйзенхауэр», «Джордж Буш» и «Джеральд Форд»), ни один не был готов к бою.

Тогда в Пентагоне в аварийном порядке было принято решение экстренно задействовать в проводившихся в те времена по всему миру операциях ВМС США универсальные десантные корабли (УДК), которые способны нести истребители вертикального взлета и посадки F-35B. Так же для той же цели Штаты попросили британцев временно включить в американские ударные корабельные группы авианосцы типа Queen Elisabeth, на которых базируются такие же самолеты.

Такого хаоса ВМС США не видали с 1992 года. То есть — с той поры, когда рухнул СССР и авианосцы, как принялись считать за океаном, стали не столь уж и нужными флоту.

Дело дошло до того, что год назад, в марте 2021 года, администрация Джо Байдена инициировала списание в утиль как раз «Гарри Трумэна», спущенного на воду всего лишь в 1998 году и далеко не исчерпавшего свой технический ресурс. Таким экзотическим способом в Пентагоне собирались сэкономить 30 миллиардов долларов на ремонте и эксплуатации корабля в течение следующих 20 лет.

Но сторонники этой идеи в Вашингтоне полагали, что миллиарды, выделенные на обслуживание огромного корабля и заправку его реактора ядерным топливом, целесообразнее пустить на разработку и выпуск перспективных видов флотских вооружений. Таких, скажем, как подводные и надводные беспилотники. А также — на строительство серии новых атомных авианосцев типа Gerald R. Ford (CVN-78). А то ведь как-то просто неудобно для США получается. Этот самый «Джеральд Форд», который позиционируется как последнее слово американской военно-морской науки, начат строительством аж в 2005 году. Заложен в 2009-м. Но и сегодня на смех китайцам, наладившимся «печь» крупные боевые корабли как горячие пирожки, еще не в состоянии отправиться на первую боевую службу. Хотя первоначально это было запланировано Пентагоном еще на 2018 год.

Мало того. Для того, чтобы доведение до ума «Джеральда Форда» вовсе не останавливалось, верфям пришлось заняться форменным «каннибализмом» строящегося на них же второго корпуса авианосцев того же типа — John F. Kennedy (CVN-79).

По признанию представителя ВМС США кэптена Клея Досса, чтобы окончательно не угробить график ввода в строй хотя бы головного корабля, с «Джона Кеннеди» пришлось демонтировать уже установленные было на него «детали для лифтов погребов авиационного боезапаса, а также контроллеры электродвигателей, источники питания, небольшие насосы, концевые выключатели и приводы клапанов для различных систем по всему кораблю».

Правда, кэптен Досс уверен, почти злодейское разукомплектование не сможет помешать вводу в строй «Джона Кеннеди» в 2024 году. Сбудется ли это пророчество? Поживем-посмотрим.

Если необходимого оборудования в Соединенных Штатах не хватает для заранее широко разрекламированных «авианосцев 21-го века, то что уж говорить о бедолаге «Гарри Трумэне» и его потенциальных сменщиках, которые никак не вылезут из бесконечных ремонтов? Год назад от списания «на иголки» его спасло лишь категорическое несогласие Конгресса США с таким поворотом дела. Администрация Байдена была вынуждена отступить и искать пути экономии оборонного бюджета в иных местах.

Кстати, по давно сверстанным планам Пентагона «Гарри Трумэна» вообще не должно было оказаться в Средиземноморье. Только «проездом». На самом деле в декабре 2021-го из Норфолка он вообще-то выходил в Персидский залив. Но на подходе к Суэцкому каналу был остановлен на давно проложенном курсе. Поскольку как раз начинала грозно закипать Украина.

Однако не менее любопытно, на мой взгляд, и вот еще что: вместо того, чтобы из Эгейского моря приглядывать за российскими войсками на Украине, на обратном пути из Персидского залива «Гарри Трумэна» как раз в эти дни ожидала Северная Атлантика и Северный Ледовитый океан. Ибо там в течении марта-апреля проходят крупнейшие военные учения сил быстрого реагирования НАТО Cold Response-2022. Ими из города Буде управляют норвежские военные.

Суть Cold Response-2022 — отработка действий западных союзников на случай, если России покажется мало одной только Украины. И она отважится «вторгнуться» в Норвегию. Тогда в учебных боях ей будут противостоять 14 тысяч военнослужащих из состава сухопутных войск, 13 тысяч морских пехотинцев НАТО на разноплеменных десантных и боевых кораблях, а также 8 тысяч личного состава из союзных военно-воздушных сил. Этими силами организаторы учений намерены отработать сложнейшие амфибийные операции в Заполярье.

Ну, казалось бы — и пусть себе резвятся! Но вот что примечательно: никогда и нигде высадка десантов такого масштаба ни американцами, ни НАТО в целом не планируется и не проводится без авианосного прикрытия. Подобное прикрытие и было предусмотрено и на Cold Response-2022. В лице «Гарри Трумэна» и его кораблей охранения.

Но, как уже сказано, этот авианосец внезапно как колун в сучковатом полене до осени увяз в Эгейском море. И тем фактически превратил в дорогостоящий фарс учения уже в море Норвежском.

Причина все та же: других готовых выйти в океан авианосцев на сегодня у Америки нет. Как бы она ни тужилось изобразить из себя прежнюю «владычицу морей». Поэтому для России даже с территории рвущейся на части Украины изображающий из себя эффективную поддержку Киеву американский атомный авианосец смотрится, откровенно говоря, довольно жалко. Так что, мистер Остин, можете хоть сегодня отправлять его обратно в Норфолк. Нечего бесцельно мучить экипаж «Гарри Трумэна».

Сергей Ищенко