Компания Axiom сообщила о контракте со SpaceX на доставку 3 туристов на МКС

Для полетов могут использовать корабли Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Компания Axiom Space, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), подписала со SpaceX Илона Маска контракт на доставку трех частных астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), начиная со второй половины 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Axiom.

"Axiom подписала контракт со SpaceX на совершение полета корабля Crew Dragon, который доставит на Международную космическую станцию и обратно командира, профессионально подготовленного нашей компанией, и трех частных астронавтов. Миссия, которую намечено осуществить во второй половине 2021 года, предусматривает проживание экипажа на борту МКС в течение по крайней мере восьми дней, чтобы испытать на себе состояние невесомости и насладиться видами Земли, доступными только с большой, зарекомендовавшей себя станции", - отмечается в сообщении.

"Это будет первая из многих миссий на МКС под управлением коммерческого субъекта - Axiom - и с подготовленным ею экипажем", - отметил генеральный директор компании Майкл Суффредини. Он в качестве правового основания контракта назвал соглашение о партнерстве, заключенное с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Компания планирует доставлять туристов на орбитальный комплекс дважды в год, в зависимости от возможностей NASA и других партнеров по эксплуатации станции. Axiom собирается параллельно собирать собственную космическую станцию.

"NASA недавно остановило свой выбор на предложении Axiom установить ее модули на МКС, начиная со второй половины 2024 года, с целью в конечном счете построить "сегмент Axiom", который позволит расширить обитаемое и используемое пространство станции. Когда настанет срок завершения эксплуатации МКС, этот сегмент будет отстыкован и начнет функционировать в качестве самостоятельной коммерческой космической станции", - уточнила компания.

Фирма Маска занялась космическим туризмом

Портал Space.com сообщал в феврале, что SpaceX договорилась с компанией Space Adventures доставлять на орбиту космических туристов на корабле Crew Dragon. Длительность каждого полета определялась в пять суток. Но стыковка корабля с МКС не предусматривается.

Как напомнил Space.com, компания Space Adventures организовала полеты на российских космических кораблях "Союз" для семи туристов: американского бизнесмена Денниса Тито в 2001 году, южноафриканского бизнесмена Марка Шаттлворта в 2002 году, американского бизнесмена Грегори Олсена в 2005 году, американки иранского происхождения Ануш Ансари в 2006 году, американского миллиардера Чарльза Симони в 2007 и 2009 годах, американского разработчика компьютерных игр Ричарда Гэрриота в 2008 году, а также основателя и руководителя канадской компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году.

Crew Dragon - модифицированная версия грузового Dragon, который уже с 2010 года доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Его отстыковка состоялась 8 марта. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

Crew Dragon рассчитан на экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируется использовать в качестве "спасательной шлюпки" на МКС в случае возникновения аварийной ситуации. В настоящее время эту роль выполняют российские "Союзы".