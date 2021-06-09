Звездный состав: Джефф Безос пополнит список космических туристов

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос 7 июня объявил, что отправится в космос 20 июля вместе со своим младшим братом Марком. Они полетят на многоразовом суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin, которую сам миллиардер основал больше 20 лет назад. «Известия» вспомнили историю первых космических туристов Земли, выяснили у космонавта Елены Серовой, сколько длится подготовка к полету, и спрогнозировали ответный шаг основателя SpaceX Илона Маска.

Джефф Безос, невесомость и New Shepard

Анонс предстоящего космического путешествия Джефф Безос разместил в Instagram.

«С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом», — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети.

Компанию миллиардеру и его родному брату составит третий турист. Его определят по итогам онлайн-аукциона, который завершится 12 июня.

По данным Blue Origin, на данный момент в аукционе участвуют около 6 тыс. человек из 143 стран мира. Цена на место в New Shepard достигла $2,8 млн.

Blue Origin планирует отправить своих пассажиров на высоту более 100 км, где проходит так называемая линия Кармана — условная граница атмосферы и космоса. В середине полета, который продлится 11 минут, пассажиры шестиместной капсулы окажутся в невесомости на несколько минут. На Землю капсула вернется на парашютах.

New Shepard уже 15 раз стартовал в автоматическом режиме, поднимаясь над землей на высоту свыше 100 км.

Примечательно, что 5 июля Безос покинет должность гендиректора Amazon. Он перейдет на пост исполнительного председателя совета директоров компании в III квартале 2021 года.

Великолепная семерка. Список космических туристов

Пока что в космосе побывали всего семь космических туристов. Их доставили на МКС в 2001-2009 годах на российских кораблях «Союз» по контрактам с американской компанией Space Adventures.

Первым официальным космическим туристом в привычном смысле этого слова стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Предприниматель заплатил $20 млн за то, чтобы отдохнуть на орбите, насладиться видами из иллюминатора и сделать фотографии Земли. За семь дней Тито облетел планету на МКС 128 раз. Полет состоялся с 28 апреля по 6 мая 2001 года. На момент путешествия бизнесмену было 60 лет.

Космотуристом номер два стал стал бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, чей полет на МКС проходил с 25 апреля по 5 мая 2002 года. Американский мультимиллионер Грегори Олсен стал космическим туристом номер три в истории. Бизнесмен слетал на МКС с 1 по 11 октября 2005 года.

Американка иранского происхождения Аноуше Ансари стала первой космической туристкой. На борту МКС она побывала с 18 по 29 сентября в 2006 году. Неземной отдых обошелся Шаттлворт, Олсен и Ансари около $20 млн каждому.

Замыкает пятерку космических отпускников один из основателей корпорации Microsoft, американец венгерского происхождения Чарльз Симони. Ему удалось побывать на МКС дважды. Первый полет состоялся с 7 по 21 апреля 2007 года и обошелся в $25 млн. Второй полет подорожал, в том числе из-за инфляции, до $35 млн. Путешествие прошло с 26 марта по 8 апреля 2009 года.

Номер шесть в историческом списке застолбил за собой миллионер из США Ричард Гэрриот. Полет, который состоялся с 12 по 24 октября 2008 года, обошелся ему в $30 млн. Гэрриот не только отдыхал на МКС, но и занимался научными экспериментами — в частности, выращивал белковые кристаллы.

Замыкает топ-7 космических туристов бывший цирковой артист и владелец Cirque du Soleil канадец Ги Лалиберте. По разным данным, за полет он выложил от $35 млн до $40 млн. В космосе он побывал с 30 сентября по 11 октября 2009 года.

Как тебе такое, Илон Маск?

Полет Джеффа Безоса может заставить другого миллиардера, основателя SpaceX Илона Маска, решиться на путешествие в космос, рассказал «Известиям» член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин.

«Если Безос полетит, я думаю Маск тоже не усидит. Он не полетит в суборбитальный полет на корабле конкурентов — Virgin Galactic или Blue Origin. Но не исключаю, что в ближайшее время он отправится на Crew Dragon», — сказал Ионин.

По его мнению, Маск до сих пор не полетел в космос, не потому что опасается за свою безопасность, а потому что у него нет времени на подготовку, учитывая рабочую неделю основателя SpaceX в 100 часов.

«Для полета в космос необходимо готовиться примерно полгода, чтобы банально обеспечить себе быт на борту корабля или станции: питание, гигиена и многое другое. Путешествие в космос пока что нельзя сравнивать с полетом на самолете из-за наличия перегрузок во время старта и приземления, разницы получаемой дозы радиации, невесомости и гравитации, а также еще ряда отличительных факторов», — рассказала «Известиям» герой России, летчик-космонавт Елена Серова.